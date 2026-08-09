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Güngören’de 5 katlı binanın balkonu yıkıldı; Bina sakini "Deprem oldu sandık" dedi

İstanbul Güngören’de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın balkonu çökmüştü. Sabah saatlerinde yaşanan hasar net şekilde belli olurken, bina çevresinde güvenlik önlemi alınarak vatandaşlar tahliye edildi.

Güngören’de 5 katlı binanın balkonu yıkıldı; Bina sakini "Deprem oldu sandık" dedi

Gece saatlerinde Güngören Akıncılar Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın 1’inci kat balkonu çökmüştü. Sabah saatlerinde görüntülenen binada yaşanan hasar net şekilde belli oldu. Zabıta ekiplerince mühürlenen binanın etrafı ise barikatlarla çevrildi. Giriş çıkışların yasaklandığı binanın ise malikler tarafından kentsel dönüşüme sokulması düşünüldüğü öğrenildi.
Yaşanan o anları anlatan bina sakini Metin Kasap, "Gece saatlerinde uyurken birden yıkılma sesi duyduk. Deprem olduğunu sandık. Evde çocuklar vardı, sesi duyunca çok korktuk. Aşağı indiğimizde balkonum çöktüğünü gördük. Çok şükür o sırada kimse yokmuş, yaralanan olmadı. Bina zaten eskiydi. Kentsel dönüşüme sokmayı düşünüyorlardı, artık süreçte hızlanır diye düşünüyorum. Bina zaten mühürlendi, etrafını barikatlarla çevirdiler ve girişler yasaklandı. Biz mağdur olduk bütün kıyafetlerimiz içeride kaldı" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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