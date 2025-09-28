Günler öncesinden işaret etmişti! Kütahya Simav depremini yine o isim bildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, saat 12.59'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin derinliği 8.46 km olarak kaydedildi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi. Deprem, bölgede yeniden bir tedirginlik yaratırken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un günler öncesinden yaptığı uyarı, bu yaşanan depremle beraber yeniden gündem oldu.

Üşümezsoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Simav Fayı ile ilgili uyarı yapmıştı. Üşümezsoy, Simav Fayı'nın hala enerji barındırdığını ve 6.5–6.8 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söylemişti.