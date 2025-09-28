HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Günler öncesinden işaret etmişti! Kütahya Simav depremini yine o isim bildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi. Bu önemli gelişme sonrası, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un günler öncesinden, Simav Fayı'nın hala enerji barındırdığını ve 6.5–6.8 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade ettiği sözleri yeniden gündem oldu.

Günler öncesinden işaret etmişti! Kütahya Simav depremini yine o isim bildi
Hande Dağ

Kütahya'nın Simav ilçesinde, saat 12.59'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin derinliği 8.46 km olarak kaydedildi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi. Deprem, bölgede yeniden bir tedirginlik yaratırken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un günler öncesinden yaptığı uyarı, bu yaşanan depremle beraber yeniden gündem oldu.

Günler öncesinden işaret etmişti! Kütahya Simav depremini yine o isim bildi 1

Üşümezsoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Simav Fayı ile ilgili uyarı yapmıştı. Üşümezsoy, Simav Fayı'nın hala enerji barındırdığını ve 6.5–6.8 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söylemişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika... Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem!Son dakika... Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
Akrabalarını vurduktan sonra kafalarını tekmeledi! O anlar kameradaAkrabalarını vurduktan sonra kafalarını tekmeledi! O anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
deprem Kütahya Simav şener üşümezsoy Kütahya depremi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.