Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 il için 'sarı' uyarı verildi... Bugün (14 Ağustos) hava durumu nasıl?

Yavaş yavaş yaz sonuna yaklaşılırken hava durumu için art arda uyarılar geldi. Bugün birçok ilde fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen de "Bugün Türkiye'de en önemli meteorolojik olay bu rüzgar" diyerek fırtınanın ne kadar süreceğini açıkladı. Peki bugün (14 Ağustos) hava durumu nasıl? 15, 16, 17, 18 Ağustos hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Hazar Gönüllü

Sıcaklar bunaltmaya devam etse de son günlerde rüzgar da etkisini gösteriyor. Özellikle birçok ilde orman yangını çıkması nedeniyle hava durumu nasıl olacak diye merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Prof. Dr. Orhan Şen'den peş peşe uyarı geldi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

"BUGÜN TÜRKİYEDE EN ÖNEMLİ METEOROLOJİK OLAY"

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuvvetli rüzgara dikkat çekerek "Bugün Türkiyede en önemli meteorolojik olay bu rüzgar" dedi. Şen, rüzgarın pazar gününe dek devam edeceğini belirtip hafta başı hafifleyerek sakinleşeceğini ifade etti.

11 İL İÇİN 'SARI' UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova için fırtına uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ HAVA DURUMUNU AÇIKLADI

MGM tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor..

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor

BUGÜN HAVA NASIL?

14 AĞUSTOS HAVA DURUMU

15 AĞUSTOS HAVA DURUMU

16 AĞUSTOS HAVA DURUMU

17 AĞUSTOS HAVA DURUMU

18 AĞUSTOS HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor

BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor

A.KARAHİSAR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu,geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu,

TRABZON °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

