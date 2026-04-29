Günlerdir aranıyordu: 8 yaşındaki Osman'dan acı haber!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde pazar günü kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş'ın derede cansız bedeni bulundu.

Günlerdir aranıyordu: 8 yaşındaki Osman'dan acı haber!

İlçeye bağlı Yufkalı köyünde pazar günü sabah saatlerinde en son dere kenarında görülen Osman Taş’tan, haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya düştüğü tahmin edilen Osman Taş için ekipler, dere boyunca arama yaptı.

Günlerdir aranıyordu: 8 yaşındaki Osman dan acı haber! 1

Su altında da arama çalışmaları yürütüldü. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları için Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 6 kişilik su altı ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Van'dan dalgıç polisler ile Van AFAD su altı ekipleri de sevk edildi.

Arama çalışmaları sürerken Osman Taş'ın bugün kaybolduğu belirtilen noktadan yaklaşık 300 metre uzaklıkta derede cansız bedeni bulundu. 3'üncü sınıf öğrencisi Osman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: DHA

Hakkari
