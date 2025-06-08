HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Günlerdir aranıyordu! Dükkanında ölü bulundu: Ailesi sinir krizi geçirdi...

İçerik devam ediyor

İstanbul Kağıthane'de kuaför İbrahim Aygün dükkanını açmak için evden çıktı fakat yakınları uzun bir süre kendisinden haber alamadı. Aygün, iş yerinde yapılan aramada ölü bulundu. Aygün'ün ölüm haberini alan yakınları ise adeta kahroldu. Sinir krizi geçiren yakınları polis ekipleri teselli etmeye çalıştı. Aygün'ün evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olay, 27 Mayıs Salı günü saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinin bulunduğu sokakta kuaförlük yapan İbrahim Aygün, dükkanına gitmek için evden çıktı. Yakınları Aygün'den uzun süre haber alamayınca akşam saatlerinde iş yerinin önüne gitti.

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-KUAFOR-IBRAHIM-A_745434_220030

İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Aygün'ün iş yerinin kapalı olduğunu fark eden esnaf, kepengi açtı. İçeri girdiklerinde ise Aygün’ün asılı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Yakınları dükkanın önünde krizi geçirdi. Çevredekiler Aygün’ün yakınlarını uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Olayın ardından ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-KUAFOR-IBRAHIM-A_745435_220030

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Aygün’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleriyle Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Aygün’ün cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Evli ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Aygün'übn cenazesi kılınan cenaze namazızının ardından toprağa verildi.

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-KUAFOR-IBRAHIM-A_745437_220030

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-KUAFOR-IBRAHIM-A_745438_220030

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-KUAFOR-IBRAHIM-A_745439_220030

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-KUAFOR-IBRAHIM-A_745440_220030

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-KUAFOR-IBRAHIM-A_745441_220030

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-KUAFOR-IBRAHIM-A_745442_220030

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-KUAFOR-IBRAHIM-A_745443_220030

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'daki 6,2'lik deprem için dikkat çeken yorumİstanbul'daki 6,2'lik deprem için dikkat çeken yorum
Yerlikaya duyurdu! Acı tablo: 26 ölü...Yerlikaya duyurdu! Acı tablo: 26 ölü...

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama! "İyi yada kötü diyemeyiz"

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama! "İyi yada kötü diyemeyiz"

Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...

Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...

Beyaz TV sunucularına uyuşturucu ticareti ve fuhuş soruşturması! Hemen kovuldular…

Beyaz TV sunucularına uyuşturucu ticareti ve fuhuş soruşturması! Hemen kovuldular…

Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

Başrolde olduğu dizi için "Korkunç bir işti" dedi! Olay itiraf

Başrolde olduğu dizi için "Korkunç bir işti" dedi! Olay itiraf

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.