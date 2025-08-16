HABER

Günlerdir gündemde o vardı! CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'ndan açıklama geldi: "İyi dostluğumuz vardı"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçişi siyaseti hareketlendirmiş, AK Parti ile CHP arasındaki gerilimi de tırmandırmıştı. Uzun süre sessizliğini koruyan Çerçioğlu ilk kez AK Parti'ye katıldığı gün kürsüden konuşmuştu. Çerçioğlu'ndan yeni bir açıklama daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir dostluklarının olduğunu söyleyen Çerçioğlu, CHP'de siyaset yapabilecek durumunun kalmadığını yineledi.

Melih Kadir Yılmaz

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den AK Parti'ye transfer oldu. Konuyla ilgili olarak birçok açıklama gelirken, Çerçioğlu suskunluğunu AK Parti'nin 24'üncü yıl dönümü kutlamasında bozmuştu.

ÇERÇİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Çerçioğlu'ndan yeni bir açıklama daha geldi. TV100 ekranlarında yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında Sinan Burhan’a konuşan Çerçioğlu, AK Parti'ye geçiş süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA UZAK BİR BELEDİYE BAŞKANI DEĞİLDİM, İYİ DOSTLUĞUMUZ HEP VARDI"

AK Parti'ye uzak bir isim olmadığını aktaran Çerçioğlu, "Ben sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle" şeklinde konuştu.

"SİYASET YAPABİLECEK DURUM KALMAMIŞTI"

Çerçioğlu açıklamalarının devamında, "Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı" dedi.

