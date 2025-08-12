Düzenli yürüyüş yapmanın kalp sağlığını desteklediği bilinen bir gerçektir. Bununla beraber kan dolaşımını iyileştirir, stres seviyesini azaltır ve genel ruh halini olumlu yönde etkiler. Günümüzde birçok insan yürüyüşü günlük hayatının bir parçası haline getirerek daha sağlıklı bir yaşam hedeflemektedir. Bilhassa son yıllarda insanların yürüyüşe bakış açısı değişti. Artık sadece kilo vermek değil günlük adım sayılarını artırmak da önemli bir motivasyon haline geldi. Kişiler adım sayar bileklikler ya da telefon uygulamaları sayesinde gün içerisinde ne kadar yürüdüklerini takip edebilmektedir. Bu noktada günlük adım hedefinin ne kadar olması gerektiği araştırılmaktadır.

Günlük adım sayısı ne kadar olmalı?

Günlük hayatın koşuşturmacası arasında basit bir aktivite gibi görünen yürüyüş alışkanlığı, sağlık açısından oldukça önemlidir. Günümüzde “günde 10.000 adım atmak” sağlıklı yaşamın sembollerinden biri haline gelmiştir. Bu hedef bir yetişkinin gün içerisinde ortalama 7-8 kilometre yürümesi anlamına gelmektedir. Tempolu bir şekilde yüründüğünde bu hedef yaklaşık 1 ila 1,5 saat arasında tamamlanabilir. Bu nedenle 10.000 adım da fiziksel hareketliliğin ölçülebilir bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Günde 10.000 adımın bilimsel bir zorunluluk olmadığını belirtmek gerekir. Bu inanışın kökeni 1960’lı yıllarda Japonya’da başlatılan bir pazarlama kampanyasına dayanır. O dönemde pedometre yani adım sayar üreten bir Japon şirketi ürünü “10.000 adım sayacı” olarak adlandırmıştır. Bu sayede bu rakam sağlıklı bir yaşam tarzının sembolü olarak yaygınlaşmıştır.

Gerçekte ise her gün kaç adım atmanız gerektiği kişisel sağlık hedeflerinize ve hareketlilik durumunuza bağlı olarak değişebilir. Yürüyüşe yeni başlayanlar için hemen 10 bin adımı hedeflemek yerine daha ulaşılabilir bir hedef belirlemek daha gerçekçi olacaktır. Örneğin yeni başlayan bir birey günde 5 bin adım atmayı amaçlayarak yürüyüş yapmaya başlayabilir. Bu hedefe alışıldıkça adım sayısı haftalık olarak artırılabilir.

Amacı kilo vermek, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların riskini azaltma olan kişilerin hareketli olması oldukça önemlidir. Bu durumda kişinin en uygun hedefi belirlemek için bir doktordan destek alması oldukça önemlidir. Araştırmalara göre günde 10 bin adımdan az olsa bile düzenli yürüyüşün sağlık üzerindeki etkileri son derece yüksektir. 10.000 adımla kıyaslandığında 5 bin ila 7 bin adım gibi düşük seviyelerde bile fayda görülebilmektedir.

Adım hedefi yaşa ve fiziksel kapasiteye göre de farklılık gösterebilir. Bilhassa ileri yaşta olanlar ya da kronik hastalığı olan kişiler için 10 bin adım oldukça zor bir hedef olabilir. Fakat bu kişilerin daha az adımlarla sağlıklı bir yaşam tarzı belirlemeleri mümkündür. Bu noktada önemli olan kapasiteyi zorlamadan hareket etmektedir. Kişilerin yaşına ve durumuna uygun hedefler belirlemesi sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülebilir olması için önemlidir.

Kısacası her gün 10 bin adıma ulaşmak şart değil. Önemli olan istikrarlı olmak ve günlük hareket seviyesini zamanla artırmaya çalışmaktır. Örneğin şu anda günde 3 bin adım atan bir kişi bu sayıyı zamanla artırabilir. Bu şekilde ilerlemek hem daha motive edici olur hem de kalıcı bir alışkanlık haline gelir. Dolayısıyla günlük adım sayısı kişiyi zorlamayan ama hareketlilik durumunu artıran her sayı olabilir.