HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gurbetçi ailenin otomobili takla attı, dört tekeri de yerinden koptu: 1 ölü, 4 yaralı

Aksaray’da içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin lastiklerinin yerinden koparak takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Gurbetçi ailenin otomobili takla attı, dört tekeri de yerinden koptu: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Aksaray-Ankara Karayolu Ortaköy yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine giden içerisinde gurbetçi ailenin bulunduğu yabancı plakalı Audi marka otomobil, Şakir K.’nın (60) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı.

Gurbetçi ailenin otomobili takla attı, dört tekeri de yerinden koptu: 1 ölü, 4 yaralı 1

DÖRT TEKERİ DE YERİNDEN KOPTU

Süratli olduğu öğrenilen otomobil, takla atarak yaklaşık 60 metre sürüklendi. Dört tekeri de yerinden kopan otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Döne K. (49), Murat K. (8) ve Sema K. (14) ağır yaralanırken, Sultan Karağandere (109) hayatını kaybetti.

Gurbetçi ailenin otomobili takla attı, dört tekeri de yerinden koptu: 1 ölü, 4 yaralı 2

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gurbetçi ailenin otomobili takla attı, dört tekeri de yerinden koptu: 1 ölü, 4 yaralı 3

Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı karayolunda sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan 2’si çocuk 4 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gurbetçi ailenin otomobili takla attı, dört tekeri de yerinden koptu: 1 ölü, 4 yaralı 4

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' iddialarına yanıt! "Tek bir kelime dahi bulunmamaktadır"Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' iddialarına yanıt! "Tek bir kelime dahi bulunmamaktadır"
Küçükçekmece'de hareketli saatler: Ailesini rehin alıp...Küçükçekmece'de hareketli saatler: Ailesini rehin alıp...

Anahtar Kelimeler:
Aksaray kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Erzurum! Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü var...

Yer: Erzurum! Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü var...

Uğurcan Çakır bombası! Anlaşmada sona gelindi

Uğurcan Çakır bombası! Anlaşmada sona gelindi

Polise çarpıp kaçan avukatın attığı paketten uyuşturucu çıktı

Polise çarpıp kaçan avukatın attığı paketten uyuşturucu çıktı

İddialar sonrası AK Parti'de 'Mücahit Birinci' hareketliliği

İddialar sonrası AK Parti'de 'Mücahit Birinci' hareketliliği

Antalya'da eski eş dehşet saçtı! 1'i ağır 2 yaralı

Antalya'da eski eş dehşet saçtı! 1'i ağır 2 yaralı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.