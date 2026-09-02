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Gürcistan’da kırmızı bülten operasyonu: 22 kişi yakalandı, 11'i iade edildi

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Gürcistan ile yapılan ortak operasyonda kırmızı bültenle aranan 22 kişi yakalandı. 11 şüpheli Türkiye'ye iade edildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde gazetecilere Gürcistan ziyareti ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile baş başa ve heyetler arası görüştüklerini anımsatan Çiftçi, beklenti ve taleplerini Tamazaşvili'ye direkt ilettiklerini ifade etti.

Ziyaretlerinin önemli noktalarından birinin de sınır aşan suçlarla, uyuşturucuyla, düzensiz göçle ve asayiş suçlarıyla mücadele noktasında Gürcistan İçişleri Bakanlığı ile irtibatlarını daha da artırmak, Türkiye'de suç işleyip de burada barınan kişilerin iadesinin sağlanması, sınır dışı edilmesini temin etmek olduğunu anlatan Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanlığının toplam 866 kişinin ve bu yıl içerisinde de 438 kişinin iadesini gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Çiftçi, ziyaretlerinden sonra bu iadelerin daha da artacağını düşündüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde, 23-24 Ağustos tarihlerinde burada Gürcistan makamlarıyla bizim polis teşkilatımız ortak bir operasyona imza attı. Bunun neticesinde kırmızı bültenle aradığımız 22 kişinin yakalaması yapıldı. Bu 22 kişinin 11'ini Gürcistan makamları bize iade ettiler, 11'i de burada işledikleri suçlardan dolayı şu anda cezaevindeler. Cezalarını çektikten sonra onların da iadesini sağlayacaklar.

Gürcistan’da kırmızı bülten operasyonu: 22 kişi yakalandı, 11 i iade edildi 1

"KAÇTIKLARI YERE KADAR KOVALIYORUZ"

Bakan Çiftçi, Türkiye'de suç işleyen birisinin Gürcistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya veya dünyanın başka bir ülkesine kaçmakla ellerinden kurtulamayacaklarını göstermiş olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

“Bu sene Türkiye'de 545 organize suç örgütüne yönelik bin 524 operasyon yaptık. Bunun neticesinde 6 bin 620 kişinin tutuklanmasını sağladık. Tabii bunların bir kısmı da komşu ülkelere kaçıyorlar adaletin elinden kurtulmak, hesap vermekten kurtulmak için. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak onları kaçtıkları yere kadar kovalıyoruz. Dolayısıyla, bundan sonra da bu çabalarımızı artırarak devam ettireceğiz.”
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Mustafa Çiftçi
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