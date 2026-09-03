ChatGPT neden açılmıyor? Erişim sorunu gündem oldu

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan yapay zeka uygulaması ChatGPT’ye erişmeye çalışan bazı kullanıcılar teknik problemlerle karşılaştı. Mesajların gönderilememesi ve yeni sohbet başlatılamaması üzerine kesinti yaşandığına dair kullanıcı bildirimleri arttı. Yaşanan aksaklık “ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor” sorularını da beraberinde getirdi.

Erişim problemine ilişkin kullanıcıların çeşitli forumlarda paylaşımlarda bulunmasıyla birlikte sorun kısa sürede gündem oldu. Platformu kullanmak isteyenler aksaklığın kaynağının yanı sıra hizmetin ne zaman kesintisiz bir şekilde kullanılabileceğini de merak etti.

KULLANICILAR MESAJ GÖNDERMEKTE SORUN YAŞADI

ChatGPT’deki teknik problem özellikle mesaj gönderme ve yeni sohbet oluşturma işlemlerinde yaşandı. Çok sayıda kullanıcının benzer hatalarla karşılaştığını bildirmesi, sorunun bireysel bağlantılardan kaynaklanmadığı yönündeki değerlendirmeleri de arttırdı.

Kullanıcıların peş peşe yaptığı bildirimlerin ardından gözler, platformdaki aksaklığın nedenine çevrildi.

YOĞUNLUK ERİŞİMİ ETKİLİYEBİLİYOR

ChatGPT gibi çok sayıda kişinin aynı anda kullandığı platformlarda artan trafik, sistem üzerinde yoğunluk oluşturabiliyor. Sunucuların yüksek talebe yanıt vermekte zorlandığı dönemlerde ise kullanıcılar bağlantı, mesaj gönderme veya sohbet başlatma sırasında çeşitli hatalarla karşılaşabiliyor.

Yaşanan erişim probleminin arkasında yoğun talep ve sistem üzerindeki aşırı yükün bulunduğu belirtiliyor.

Paylaşılan bilgilere göre, sistemin önemli bir bölümü yeniden sorunsuz çalışır hale getirildi.