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Yer: Kahramanmaraş! Önce karısını öldürdü, ardından intihar etti

Kahramanmaraş'ta bir kişi, önce karısını tüfekle vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yer: Kahramanmaraş! Önce karısını öldürdü, ardından intihar etti

Olay, Onikişubat İlçesi Mercimektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 56 yaşındaki Teyfik Bağrıaçık, henüz bilinmeyen bir nedenle 49 yaşındaki karısı Dilek Bağrıaçık ile sokakta tartıştı.

Yer: Kahramanmaraş! Önce karısını öldürdü, ardından intihar etti 1

DEHŞET SAÇTI! KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Tartışma sonrası Teyfik Bağrıaçık, pompalı tüfekle karısını vurup öldürdü. Şahıs ardından aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin cansız bedenleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yer: Kahramanmaraş! Önce karısını öldürdü, ardından intihar etti 2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Kahramanmaraş
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