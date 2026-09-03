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Samanlıkta çıkan yangının sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi

Burdur’un Gölhisar ilçesinde samanlıkta çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Samanlıkta çıkan yangının sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 18.00 sıralarında Gölhisar ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.’ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Samanlıkta çıkan yangının sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi 1

BURDUR'DA YANGIN PANİĞİ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, samanlığın bitişiğinde bulunan eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Samanlıkta çıkan yangının sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi 2

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Burdur
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