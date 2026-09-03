Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timlerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Yenişehir ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 47 parça halinde toplam 4 kilo 100 gram reçine esrar ele geçirildi, Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır