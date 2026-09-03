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Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 kilo 100 gram reçine esrar ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timlerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Yenişehir ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 47 parça halinde toplam 4 kilo 100 gram reçine esrar ele geçirildi, Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Gözaltı Diyarbakır uyuşturucu operasyonu
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