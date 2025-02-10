Gürcistan'da 'yumurta mafyası' skandalı: Onlarca kadının esir tutulduğu ortaya çıktı! Bakın neler yapmışlar...

Gürcistan’da 100’e yakın kadının taşıyıcı annelik yapacağını sanarak Gürcistan’a geldiği ancak yumurta mafyası tarafından esir alındığı ortaya çıktı.

YUMURTALARI ALINIP SATILIYOR

İlanlar aracılığıyla pasaport işlemleri halledilen kadınların evlere kapatılarak, ayda bir yapılan hormon enjeksiyonlarıyla yumurtaları alınıyor ve yurt dışına satılıyor. Altı ay boyunca sömürülen üç Taylandlı kadının “yumurta mafyası”nın elinden kurtarılmasıyla korkunç olayın ayrıntıları öğreniliyor.

Gürcü çiftlere taşıyıcı annelik yapmaları karşılığında 11 bin 500 ile 17 bin avro arasında maaş vaadiyle yapılan bir iş teklifiyle kandırıldıklarını anlatan kadın, Ağustos 2024'te 10 Taylandlı kadınla birlikte Gürcistan'a gittiğini kaydetti. Kendilerine sığır muamelesi yapıldığını, bazı kadınların yumurtaları için herhangi bir ödeme bile yapılmadığını anlatan kadın, ayrılmak isteyenlerden 2000 avro istenildiğini söyledi. Parası yetmeyenler ise tutsak kalmaya devam ediyor.

Kadınlardan toplanan yumurtaların tüp bebek tedavisinde kullanılmak üzere başka ülkelere kaçırılıp satıldığı iddia ediliyor.