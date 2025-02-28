HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gürcistan'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Artvin'de uzun tır kuyrukları oluştu

Gürcistan'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Artvin'de uzun tır kuyrukları oluştu

28.02.2025 09:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürcistan'daki yoğun kar yağışı, Sarp Sınır Kapısı'nda tır geçişlerini durma noktasına getirerek Artvin'in 3 ilçesinde kilometrelerce uzunlukta tır kuyruğu oluşturdu.

Gürcistan'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Artvin'de uzun tır kuyrukları oluştu

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar Artvin'de bir kez daha uzun kuyruklara maruz kaldı. Gürcistan tarafındaki kar yağışının etkisiyle tır geçişlerinde büyük aksamalar yaşanıyor. Gürcistan'da yollarda 1 metreyi bulan kar kalınlığı, tırların ilerlemesini engellerken, geçişler adeta durma noktasına geldi. Sarp Sınır Kapısı'nda bekleyen tırlar, Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerinde kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.

AW401897_01

UZUN TIR KUYRUKLARI OLUŞTU

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı sollu yol kenarına park eden tırlar, trafiğin de aksamasına sebep oldu.
Tır sürücüleri, geçiş için günlerce beklemek zorunda kaldıklarını belirterek yaşadıkları sıkıntıların işlerini aksattığını ve geçişlerdeki gecikmelerin çözülmesi için yetkililerden yardım talep ettiklerini ifade etti. Bekleme sürelerinin 5 ile 7 gün arasında değiştiğini belirten sürücüler, bu süreçte büyük zorluklarla karşılaştıklarını vurguladı.

AW401897_02

Gürcistan tarafındaki kar yağışı nedeniyle sınırda tır geçişlerinin neredeyse tamamen durduğunu söyleyen tır sürücüsü Yiğit Ayaydın, "5 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Şu an Arhavi-Hopa arasında yol kenarına tırımızı park ettik, 4 gündür sıra bekliyoruz. Kapının kapalı olduğunu söylüyorlar. Ne zaman açılacağı belli değil. 5-6 gündür bekleyen arkadaşlarımız var. Sarp Sınır Kapısı'nda sürekli mağdur oluyoruz. Yazın sistem güncellemesi nedeniyle, kışın ise kar nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

AW401897_04

Hataylı tır şoförü Mehmet Balçık ise 4 gündür sıra beklediğini belirterek "Kar nedeniyle yolların kapalı olduğundan dolayı bekliyoruz. Tahminen 1 metreyi bulduğunu söylüyorlar. Beklemekteyiz. Yarın ne olacağı belli değil" şeklinde konuştu.

AW401897_05

Öte yandan Gürcistan tarafından Sarp Sınır Kapısı'nı geçip Türkiye'ye dönmek isteyen tır sürücülerinin de günlerdir beklediği öğrenildi.

AW401897_06

AW401897_07

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandıYunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı
Gümüşhane’de Kamerunlu üniversite öğrencisi Ramazan ayına müslüman olarak giriyorGümüşhane’de Kamerunlu üniversite öğrencisi Ramazan ayına müslüman olarak giriyor
Anahtar Kelimeler:
Artvin Gürcistan Tır kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya duyurdu! Sinan Memi ve Atakan Avcı yakalandı!

Bakan Yerlikaya duyurdu! Sinan Memi ve Atakan Avcı yakalandı!

Programı apar topar bırakmıştı! Nursel Ergin kanseri yendi! Ekranlara geri dönüyor

Programı apar topar bırakmıştı! Nursel Ergin kanseri yendi! Ekranlara geri dönüyor

"Mart'ta kongre, Haziran veya Temmuz'da af" iddiası...

"Mart'ta kongre, Haziran veya Temmuz'da af" iddiası...

İmralı görüşmesinin fotoğrafında dikkat çeken ‘mikrofon’ detayı!

İmralı görüşmesinin fotoğrafında dikkat çeken ‘mikrofon’ detayı!

Serdar Dursun'a İran'da büyük şok! Penaltıyı kaçırınca takım arkadaşları topu elinden aldı

Serdar Dursun'a İran'da büyük şok! Penaltıyı kaçırınca takım arkadaşları topu elinden aldı

Cübbeli'nin trafikte çakar kullanan kızına 139 bin lira ceza

Cübbeli'nin trafikte çakar kullanan kızına 139 bin lira ceza

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

PARTNER
Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Beklentilerimi aştı!" Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

"Beklentilerimi aştı!" Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.