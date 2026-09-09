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Gürcistan'dan kalkan küçük uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı

Gürcistan’dan havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu öğrenilen uçak, Rize’nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Ekipler, uçaktaki 2 kişiye ulaşmak için denizde kurtarma çalışması başlattı. Belçika vatandaşı olduğu öğrenile iki kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Gürcistan'dan kalkan küçük uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı

Gürcistan’dan havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle denize acil iniş yaptı.

Gürcistan dan kalkan küçük uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı 1

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uçakta bulunan 2 kişiye ulaşmak için denizde çalışma yürütüldü.

Gürcistan dan kalkan küçük uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı 2

BELÇİKA VATANDAŞI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Uçakta bulunan Belçika vatandaşı olduğu öğrenilen 2 kişinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uçaktan alınarak sahile çıkarıldığı ve çağrılan ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Belçika vatandaşı Christian Peiffer ve Vleselarer Verner'in sağlık durumları ile ilgili ise açıklama yapılmadı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan
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