Güreşçileri alnından öpmüştü! Büşra Özdemir'den açıklama: "Bir adım geri durmam"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Kaş’taki temasları kapsamında ilçenin ihtiyaçlarını ve vatandaşların beklentilerini yerinde dinledi. Büyükşehir Belediyesi ve ASAT bürokratlarıyla birlikte muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Özdemir, mahallelerin önceliklerini tek tek not aldı. Toplantıda planlanan yatırımların yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler ve çözüm bekleyen konular değerlendirildi.

"MAHALLELERİN SESİ YATIRIMLARA YÖN VERECEK"

Toplantıda muhtarların aktardığı sorun ve talepleri tek tek dinleyen Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarında sahadan gelen taleplerin önemine dikkat çekti. Özdemir, 2027 yılı yatırım planlamalarının sürdüğünü belirterek, ilçelerin öncelikli ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çalışmaları bu doğrultuda şekillendirdiklerini söyledi. Muhtarlara, "Sizler bizim yol arkadaşlarımızsınız. Mahalledeki gözümüz, kulağımızsınız" diye seslenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir, vatandaşlardan gelen taleplerin kendileri için önemli bir yol haritası oluşturduğunu ifade etti.

"BU ŞEHRE HİZMET ETME İSTEĞİMİZİ HİÇBİR ŞEY GERİ BIRAKAMAZ"

Muhtarlarla gerçekleştirdiği buluşmada sahadan gelen taleplerin kendileri için taşıdığı öneme vurgu yapan Özdemir, "Bugün sizlerin ihtiyaçlarını, bizlerden olan taleplerinizi dinlemeye geldik. Bizim motivasyonumuzu hiçbir şey kıramaz, bizim çalışma azmimizi, bu şehre hizmet etme isteğimizi hiçbir şey geride bırakamaz. Bizi de yıldırmaz. İlk günden itibaren kolları sıvadık. Her bir çalışma arkadaşım en az 3 kişilik performansla, özveriyle bu kente hizmet etmek için canla başla çalışmakta" ifadelerini kullandı.

GÜREŞÇİLERİ ALINLARINDAN ÖPMÜŞTÜ

Muhtarlar Buluşmasında Başkan Vekili Özdemir’e özellikle kadın muhtarlar ilgi gösterdi. İslamlar Mahalle Muhtarı Şükran Ustali de son günlerde Başkan Vekili Özdemir’e yönelik sosyal medyadaki paylaşımlara tepki gösterdi.

"ÇİRKİN İFADELERİ KINIYORUM"

Ustali, "Son günlerde hakkınızda klavye delikanlılığı yapıp, ülkenin sorunlarıyla ilgilenmeyip sadece düğünlerde bir bayanın oynamasına, Elmalı güreşlerinde bir yiğidin alnından öpülmesini çirkin ifadelerle sosyal medyada yazan klavye kabadayılarına bir bayan muhtar olarak şahsım adına, tüm herkesin adına kınıyorum" dedi.

"ATA SPORU BİN YILLIK BİR GELENEKTİR"

Başkan Vekili Özdemir de ata sporu güreşin bin yıllık bir gelenek olduğunu belirterek, "Bir kadın çıktı er meydanına sahip çıktı. Bu zamana kadar protokolde madalya takıp görüntü verip gitmeyi tercih etmedim. Tüm spor dallarına saygımız sonsuz ama yağlı güreş dediğiniz şey bizim Türklüğün geleneğidir. Dünyada başka bir spor yoktur ki sporcusunun ellerine ayaklarına kınalar yaktı abdestini alıp namazını kılarak çıktığı o er meydanına" diye konuştu.

Güreş sporunun büyük bir emek ve mücadele gerektirdiğini söyleyen Özdemir, böylesi bir çaba harcayan güreşçilerin de takdir edilmeyi beklediğini ve bunu da hak ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"ÇOK ŞÜKÜR Kİ BEN BUNU GÖSTERİ OLARAK YAPMIYORUM"

"Çocuk yaştan itibaren maddi manevi yokluklarla yetiştiler. Birisi onlara el uzatırsa ayakta kalırlar. Başarılarını alkışlarsanız daha da azimle, şevkle bir mücadele ortaya koyarlar. Biz bunu gördük çünkü Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 500’ü aşkın güreşçisi 17 başpehlivanı var. Türkiye’de böyle bir kulüp yok. Çünkü burası yörükler diyarı, pehlivanlar diyarı. Bu koltukta oturuyorsanız o geleneğe de sahip çıkmak zorundasınız. Çok şükür ki ben bunu gösteri olarak yapmıyorum. Ben bunu gönülden yapıyorum. Ben bunu ata sporuna duyduğum saygıyla yapıyorum. Hizmet etmemiz gereken alan neyse oraya gideriz. Bu görevin getirdiği sorumlulukları layıkıyla yapacağız."

Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde yaşananlara da değinen Özdemir, "O gün iki tane genç pehlivanımız vardı karşımızda. 18-19 yaşlarında ki birisi çok ciddi başarıyla mücadeleler verdi. Türkiye’de ilk kez yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kupası’na başpehlivanlık kategorisinde 8 kişi katılacak. 10 yıldır güreşen başpehlivanların arasında ilk kez o turnuvaya hak kazanmış. Bu büyük bir başarı. Adı da Yusuf İslam Taş. Diğeri de Can Ergen. Yıl boyu süren bir güreş ligi. 8 etabı yenilgisiz bitirmiş bir güreşçiydi o kardeşimiz. Çok ciddi zorluklar, sıkıntılar yaşadı. Gençlerimiz, sporcularımızın çok büyük bir güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yenilgisiz şampiyonluk getirdi. Böyle başarılarda o mertlerin çıkıp alnından öpülür. Onlar da ustasının, başkanının elinden öper. Bir adım geri duran namerttir. Ne benim çalışma azmimi kırabilirler, ne bu spora vereceğim desteğin önüne geçebilirler ne de yüreğimi şu kadarcık incitebilirler." dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır