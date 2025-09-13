Gürgentepe’de doğalgaz ateşi yandı: Ordu'da doğalgaz ulaşan ilçe sayısı 12'ye yükseldi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı döneminde ülke genelinde doğalgazın yayılmasında rol oynayan ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde ilçelerin doğalgaza kavuşması için bütün girişimleri yapacağını ifade eden Başkan Güler, bu sözlerini de bir bir yerine getiriyor. Şuana kadar Ordu’nun 19 ilçesinden 11 tanesine doğalgazın ulaşmasını sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu ilçelere Gürgentepe’yi de ekledi.

Gürgentepe’nin yıllardır beklediği doğalgaz özlemi sona ererken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in de katılımı ile ‘Doğalgaz Hizmete Alım Töreni’ düzenlendi. Tören öncesi Gürgentepeliler tarafından ilçe girişinde çiçekle karşılanan Başkan Güler’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"GÜRGENTEPE’YE DOĞALGAZ GETİRECEĞİZ DEDİĞİMİZDE BAZILARI BİZE GÜLMÜŞTÜ. BUGÜN AÇILIŞINI YAPIYORUZ"

Törende konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gürgentepe’nin tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Hayalleri bir bir gerçeğe dönüştürdüklerini ve yapılamaz denilen çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Güler, şöyle konuştu:

"Gürgentepe’miz bugün tarihi günlerinden bir tanesini yaşıyor. Gürgentepe’ye doğalgaz getireceğiz dediğimizde bazıları bize gülmüştü. ‘Gürgentepe’ye doğalgaz gelecek, Akkuş’a gelecek, hikaye anlatma’ der gibi bakıyorlardı ve biz onu hissediyorduk. Biz eşit ve adil davranıyoruz. Altınordu’da ne varsa Gürgentepe’de de o olacak. Bu doğalgaz en çok hanım kardeşlerimizi sevindirecek. Perdeler daha az kirlenecek. Artık kömür taşımayacak kül boşaltmayacaklar. Gürgentepe’nin havası bozulmayacak. Gürgentepe gökyüzü ile arkadaş olacak ve halkımız o güzel havayı soluyacak. Çocuklarımız ve hastalarımız dumanlardan kötü havadan etkilenmeyecekler. Gürgentepe’mize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun"

"GÜRGENTEPE’YE 210 MİLYON YATIRIM YAPTIK"

Gürgentepe’ye yapılan yatırımları da değerlendiren Başkan Güler, göreve geldiklerinden bu yana yatırım maliyetinin 210 milyon TL olduğunu belirtti. Çalışmaların aralıksız süreceğini ifade eden Başkan Güler, şunları kaydetti:

"Bir diğer yandan göreve geldiğimiz günden bu yana Büyükşehir olarak Gürgentepe’ye 210 milyon TL yatırım yaptık. OSKİ vasıtası ile 75 km içme suyu, 5,6 km kanalizasyon hattı, 3 adet su deposu hayata geçirildi. Fen İşleri alanında ise 35 km asfalt, 13 km beton yol, 16 km emülsiyon kaplama, 55 km yol genişletme ve 4 km yeni yol açma gibi çok sayıda çalışmayı hayata geçirdik. Bu çalışmalarımız da artarak devam edecek"

Törende ayrıca AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, Gürgentepe Kaymakamı Emre Kazanasmaz,AKSA Doğalgaz Ordu-Giresun Bölge Müdürü Doğan Gürler ve Ak Parti Gürgentepe ilçe Başkanı Mehmet Şahin’de birer konuşma yaparak katkılarından dolayı Başkan Güler’e teşekkürlerini iletti.

DOĞALGAZ YANDI

Konuşmaların ardından abonelere ilk doğalgazın verilmesine başlandı. Açılış sırasında büyük sevinç ve coşku yaşandı. İlk etapta Gürgentepe ilçesinin merkezi yerlerine verilen doğalgaz akışının yapılacak bağlantılar ve abonelikler ile ilerleyen günlerde tüm ilçe geneline verilmesi hedefleniyor.

DOĞALGAZ VERİLEN İLÇE 12 OLDU

Öte yandan Başkan Güler’in girişimleri ile doğalgaz konforunu yaşayan ilçeler ise Altınordu, Ünye, Fatsa, Gülyalı, Kabadüz, Gölköy, Perşembe, Kumru, Korgan, Aybastı, Akkuş ve son olarak Gürgentepe oldu.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır