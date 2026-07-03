HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Güroluk Mahallesi’nde 34 yıllık aşure geleneği yaşatılıyor

Buldan’a bağlı Güroluk Mahallesi’nde, muhtar öncülüğünde düzenlenen geleneksel aşure hayrı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Güroluk Mahallesi’nde 34 yıllık aşure geleneği yaşatılıyor

Buldan’a bağlı Güroluk Mahallesi’nde, muhtar öncülüğünde düzenlenen geleneksel aşure hayrı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. İmece usulüyle hazırlanan aşure ikramı, 34 yıldır mahallede birlik ve beraberliğin simgesi olmayı sürdürüyor.

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Güroluk Mahallesi’nde, 34 yıldır aralıksız sürdürülen geleneksel aşure hayrı bu yıl da mahalle sakinleri ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Güroluk Mahallesi Muhtarı Paşa Ali Yılmazkoç’un öncülüğünde düzenlenen etkinlik, mahalle halkı ile hayırseverlerin imece usulü katkılarıyla hazırlandı. Kazanlarda pişirilen aşureler, programa katılan vatandaşlara ikram edildi.

34 yıldır devam eden geleneğin mahalle için büyük önem taşıdığını belirten Muhtar Paşa Ali Yılmazkoç, "Bu gelenek bizlere emanet. Mahallemizde ebediyete göç etmiş tüm vatandaşlarımızın ruhlarına hediye ediyoruz. Ömrümüz yettiğince bu geleneğimizi yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlıyız. Emeği geçen, katkı sunan ve katılım sağlayan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Güroluk Mahallesi’nde 34 yıllık aşure geleneği yaşatılıyor 1

Güroluk Mahallesi’nde 34 yıllık aşure geleneği yaşatılıyor 2

Güroluk Mahallesi’nde 34 yıllık aşure geleneği yaşatılıyor 3

Güroluk Mahallesi’nde 34 yıllık aşure geleneği yaşatılıyor 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Viranşehir’deki ölümlü trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıViranşehir’deki ölümlü trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İçki uyarısı yapan kuruyemişçinin dükkanına tüfekle ateş açıldıİçki uyarısı yapan kuruyemişçinin dükkanına tüfekle ateş açıldı

Anahtar Kelimeler:
Denizli Buldan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi

Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu: 31 şüpheli gözaltında

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu: 31 şüpheli gözaltında

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Konserin ortasında gergin anlar! Seyircisi tam yüzüne patlattı

Konserin ortasında gergin anlar! Seyircisi tam yüzüne patlattı

Memur ve emekli için zam belli oldu: İşte yeni zamlı maaş tablosu

Memur ve emekli için zam belli oldu: İşte yeni zamlı maaş tablosu

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.