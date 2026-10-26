HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gürsel Tekin'den çok konuşulacak çıkış: "Özgür Özel, Kılıçaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir"

CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, gündem olacak bir çıkış yaptı. Tekin; Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemesi durumunda CHP'ye dönebileceğini söyledi.

Gürsel Tekin'den çok konuşulacak çıkış: "Özgür Özel, Kılıçaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir"
Melih Kadir Yılmaz

CHP'deki mutlak butlan süreci sonrası Özgür Özel ve beraberindeki vekiller partiden ayrılarak Yeni Parti'yi kurmuştu. Bu hamle Türk siyasetinde çok konuşulurken, CHP'li ve Yeni Partili isimler arasında birçok konuda tartışmalar yaşandı.

Bu tartışmaların dozu zaman zaman artarken, ilk seçimde iki partinin nasıl tavır alacağı şimdiden merak konusu oldu.

Gürsel Tekin den çok konuşulacak çıkış: "Özgür Özel, Kılıçaroğlu ndan özür dilerse CHP ye dönebilir" 1

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan ve görevi bitince CHP Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen Gürsel Tekin'den çok konuşulacak bir çıkış geldi.

TEKİN'DEN ÇOK KONUŞULACAK ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMASI

Türkiye Basın Federasyonu'nda açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili çok dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Gürsel Tekin den çok konuşulacak çıkış: "Özgür Özel, Kılıçaroğlu ndan özür dilerse CHP ye dönebilir" 2

TEKİN: "ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZÜR DİLERSE CHP'YE DÖNEBİLİR"

Tekin, "Sayın Özgür Özel'le bizim uzun süre mesaimiz oldu. Ben hiçbir kötü laf söylemedim kendisine. Sayın Kılıçdaroğlu'na kullanmış olduğu laflardan dolayı özür dilerse elbette neden gelmesin" dedi ve Özel'in özür dilemesi durumunda CHP'ye dönebileceğini aktardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul ve Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 100 kilo skunk maddesi ele geçirildiİstanbul ve Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi
Gözlerde sararmayı sakın hafife almayın!Gözlerde sararmayı sakın hafife almayın!

Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP Yeni Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

Uzmanından korkutan deprem uyarısı! 94 kilometrelik fay detayı

Uzmanından korkutan deprem uyarısı! 94 kilometrelik fay detayı

El Clasico'da sevinen taraf Real Madrid! Arda Güler ve Mbappe, Lamine Yamal'ı yıktı

El Clasico'da sevinen taraf Real Madrid! Arda Güler ve Mbappe, Lamine Yamal'ı yıktı

MasterChef'ten o isim elendi! "Hak etmeden potaya atıldım"

MasterChef'ten o isim elendi! "Hak etmeden potaya atıldım"

Her eve giren gıda için düğmeye basıldı: 450 gramdan az olmayacak

Her eve giren gıda için düğmeye basıldı: 450 gramdan az olmayacak

Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar

Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.