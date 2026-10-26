Gürsel Tekin'den çok konuşulacak çıkış: "Özgür Özel, Kılıçaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir"

CHP'deki mutlak butlan süreci sonrası Özgür Özel ve beraberindeki vekiller partiden ayrılarak Yeni Parti'yi kurmuştu. Bu hamle Türk siyasetinde çok konuşulurken, CHP'li ve Yeni Partili isimler arasında birçok konuda tartışmalar yaşandı.

Bu tartışmaların dozu zaman zaman artarken, ilk seçimde iki partinin nasıl tavır alacağı şimdiden merak konusu oldu.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan ve görevi bitince CHP Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen Gürsel Tekin'den çok konuşulacak bir çıkış geldi.

TEKİN'DEN ÇOK KONUŞULACAK ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMASI

Türkiye Basın Federasyonu'nda açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili çok dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TEKİN: "ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZÜR DİLERSE CHP'YE DÖNEBİLİR"

Tekin, "Sayın Özgür Özel'le bizim uzun süre mesaimiz oldu. Ben hiçbir kötü laf söylemedim kendisine. Sayın Kılıçdaroğlu'na kullanmış olduğu laflardan dolayı özür dilerse elbette neden gelmesin" dedi ve Özel'in özür dilemesi durumunda CHP'ye dönebileceğini aktardı.