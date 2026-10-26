İstanbul ve Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi

İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonlarda 100 kilo 583 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube ekiplerinin desteğiyle İstanbul ve Kocaeli’de bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde dün her iki ilde tespit edilen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise 100 kilo 583 gram skunk türü uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, baskında yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü. Zanlıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği açıklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır