HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gürsel Tekin'den tansiyonu yükseltecek açıklama! Tarih ve saat verdi: "O koltuğa oturacağım"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın görevden uzaklaştırılması sonrasında CHP'de sular durulmuyor. Mahkemenin İl Başkanı olarak atadığı Gürsel Tekin CHP'den ihraç edilmişti. Tekin yaptığı açıklamada Pazartesi gününü işaret edip, "İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım" dedi.

Gürsel Tekin'den tansiyonu yükseltecek açıklama! Tarih ve saat verdi: "O koltuğa oturacağım"
Recep Demircan

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırmıştı. Mahkeme Gürsel Tekin'i İstanbul İl Başkanı olarak atamıştı.

Görevi kabul edeceğini ifade eden Tekin, CHP'den ihraç edilmişti. Heyette bulunan 4 kişi hakkında da CHP tarafından işlem başlatılmıştı. Tekin'in heyetinde bulunan Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildiğini ifade etmişti.

Gürsel Tekin den tansiyonu yükseltecek açıklama! Tarih ve saat verdi: "O koltuğa oturacağım" 1

PAZARTESİ'Yİ İŞARET ETTİ

İLKE TV'den Ahmet Ayva'ya konuşan Tekin, "Tüm bu tartışmalara son vermek için Pazartesi günü saat 12’de CHP il binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım." dedi.

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini koruyacağım. Tüm bu tartışmalara son vermek için Pazartesi günü saat 12’de CHP il binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım. Basın açıklamamı orada yapacağım. Tüm sorulara ve tepkilere orada yanıt vereceğim.

Gürsel Tekin den tansiyonu yükseltecek açıklama! Tarih ve saat verdi: "O koltuğa oturacağım" 2

"PARTİMİ İÇİNDE BULUNDUĞU KRİZDEN ÇIKARACAĞIM"

CHP’nin öz evladı olarak görevimi yerine getirecek, partimi içinde bulunduğu krizden çıkaracağım. Kimse buna engel olamaz. Hiçbir yol arkadaşımla karşı karşıya gelmek gibi bir niyetim yok.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
OpenAI duyurdu! LinkedIn'e rakip geliyorOpenAI duyurdu! LinkedIn'e rakip geliyor
Tahliye edilen CHP'li isim hakkında kulisleri sallayan iddiaTahliye edilen CHP'li isim hakkında kulisleri sallayan iddia

Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin CHP ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'tan ezeli rakibe gitti! Ernest Muçi resmen Trabzonspor'da!

Beşiktaş'tan ezeli rakibe gitti! Ernest Muçi resmen Trabzonspor'da!

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Şiddetli sağanak geliyor!

Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Şiddetli sağanak geliyor!

Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

CHP'nin itirazlarına bir ret bir kabul! Kritik 'kongre' belli oldu

CHP'nin itirazlarına bir ret bir kabul! Kritik 'kongre' belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.