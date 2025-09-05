Gürsel Tekin'den tansiyonu yükseltecek açıklama! Tarih ve saat verdi: "O koltuğa oturacağım"

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırmıştı. Mahkeme Gürsel Tekin'i İstanbul İl Başkanı olarak atamıştı.

Görevi kabul edeceğini ifade eden Tekin, CHP'den ihraç edilmişti. Heyette bulunan 4 kişi hakkında da CHP tarafından işlem başlatılmıştı. Tekin'in heyetinde bulunan Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildiğini ifade etmişti.

PAZARTESİ'Yİ İŞARET ETTİ

İLKE TV'den Ahmet Ayva'ya konuşan Tekin, "Tüm bu tartışmalara son vermek için Pazartesi günü saat 12’de CHP il binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım." dedi.

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini koruyacağım. Tüm bu tartışmalara son vermek için Pazartesi günü saat 12’de CHP il binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım. Basın açıklamamı orada yapacağım. Tüm sorulara ve tepkilere orada yanıt vereceğim.

"PARTİMİ İÇİNDE BULUNDUĞU KRİZDEN ÇIKARACAĞIM"

CHP’nin öz evladı olarak görevimi yerine getirecek, partimi içinde bulunduğu krizden çıkaracağım. Kimse buna engel olamaz. Hiçbir yol arkadaşımla karşı karşıya gelmek gibi bir niyetim yok.”