Gürsel Tekin'den teröristbaşı Fetullah Gülen'le ilgili soruya yanıt: "Minik kusurlar olabilir"

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin geçen günlerde yaptığı açıklamada, "FETÖ'nün uyuyan hücreleri partimize sızmayı başarmış durumda" demişti. Tekin'in bu açıklamaları tartışmaları da beraberinde getirdi. Tekin bugün katıldığı canlı yayında teröristbaşı Fetullah Gülen'e geçmiş olsun dileyip dilemediğiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi ve "Bu da bizim kusurumuz olsun, bu kadar uğraşın içinde minik kusurlar da olabilir" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin geçen günlerde Sabah Gazetesi'ne konuştu ve burada yaptığı açıklamada, "FETÖ’nün uyuyan hücreleri, partimize sızmayı başarmış durumda. CHP’yi iktidara karşı kullanıyorlar, sonra da yok etmeye çalışacaklardır. Bu örgütün taktiğidir" demişti.

BAŞARIR'DAN TEKİN'E 'FETÖ' TEPKİSİ

Tekin'in bu açıklamalarının ardından CHP tarafından Tekin'e tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır canlı yayında yaptığı açıklamada "FETÖ dersen 2010'dan sana giderler Gürsel Bey. Çok fazla beni konuşturmasın. Seni alırlar bir yere koyarlar. Haddini bil" ifadelerini kullanmıştı.

TEKİN CANLI YAYINDA TERÖRİSTBAŞI FETULLAH GÜLEN'LE İLGİLİ GELEN SORUYU YANITLADI

Yaşanan gelişmelerin ardından Gürsel Tekin Sözcü TV'ye konuştu. Tekin burada teröristbaşı Fetullah Gülen'e geçmiş olsun dileğinde bulunup bulunmadığıyla ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

"BU DA BİZİM KUSURUMUZ OLSUN, MİNİK KUSURLAR OLABİLİR"

Tekin, "Onunla ilgili kayıtlarda var sadece ben değil 600 siyasetçi içinde evet benim de ismim var. Bu da bizim kusurumuz olsun, bu kadar uğraşın içinde minik kusurlar da olabilir"

"SON DERECE MESAFELİYİZ"

Tekin, 15 Temmuz'dan sonra düzenli olarak FETÖ tarafından dinlenen iki vekil olduğunu ve bunlardan birinin kendisi diğerinin ise Kamer Genç olduğu söyledi. Tekin sonrasında ise şu açıklamalara yer verdi:

"Benim bırakın belli güç odaklarıyla ilişkimi son derece mesafeliyiz. Bizim uğraşımız haysiyetimiz ailemizin namusunu, partimizin şerefini korumaktır.

"UFACIK ÜZERİMDE KİR ALTIMIZDA ISLAKLIK OLSA ASLA BÖYLE BİR SORUMLULUK ALMAM"

15 Temmuz'dan sonra Gürsel Tekin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çağırmıştır. Gel, dava aç, ben dava açmışım. Bugün Zaman Gazetesi'nin yeriyle ilgili dava açan benim. Ufacık üzerimde kir, altımızda ıslaklık olsa asla böyle bir sorumluluk almam"

