CHP İstanbul İl Başkanlığında hareketli dakikalar; su şişeli saldırı... Gürsel Tekin polis eşliğinde binanın önüne geldi: "Biz kayyum değiliz"

2 Eylül tarihinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararına göre İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atanmıştı.

GÜRSEL TEKİN BUGÜN İL BAŞKANLIĞINA GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Yapılan atamanın ardından Tekin görevi kabul edeceğini açıklamış ve beraberindeki heyetle birlikte açıklamada bulunmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından heyetteki bazı isimler görevi kabul etmediklerini aktarırken, Tekin bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğini söyledi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

CHP ise Tekin'in bu hamlesinden sonra harekete geçti. Partililer İstanbul İl Başkanlığı önüne çağrılırken, polis dün akşam saatlerinde bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

POLİSLE CHP'LİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Sabah saatlerinde başlayan bekleyiş hala sürüyor. Öte yandan polis ile partililer arasında zaman zaman arbede de yaşandı. Polis bina önünde hat açıyor. Çevik kuvvet polisleri binanın ön tarafına ilerlemek isterken, CHP'liler polislerin önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu.

"GELECEKSEN GEL ARTIK"

Ayrıca Tekin'in binaya arka taraftaki yoldan giriş yapabileceği de belirtilirken, CHP'li vekiller sandalyelerle o bölgede oturmaya başladı. Cemal Enginyurt konuyla iligli olarak yaptığı paylaşımında, "Gel bekliyoruz. Seni özledik öpeceğiz. Geleceksen gel artık" dedi.

TEKİN CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASINA GELDİ: "SON DERECE RAHATIZ"

Öte yandan Gürsel Tekin polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığına geldi. Tekin'in burada açıklama yaptı. Tekin şemsiye ile korunmayı reddetti ve basının tüm sorularını yanıtlayacağını söyleyerek "Son derece rahatız" dedi.

"BİZ KAYUM DEĞİLİZ, KAYYUM ESENYURT'TA ŞİŞLİ'DE"

Tekin'e açıklama sırasında su şişesi atıldı. Tekin açıklamasında "Biz kayyum değiliz, kayyum Esenyurt'ta, Şişli'de" ifadelerini kullandı.

Tekin açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Ne gariptir altı gündür sesimiz çıkmamasına rağmen baba ocağına giderken el ele gidelim. Bizi engelleyemezler. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık. Arkadaşlarımızın bu kudretini Esenyurt'ta ve Şişli'de görmek istedim"

ÇELİK: "İSTANBUL VALİSİNE ULAŞAMIYORUZ"

Özgür Çelik de yaptığı açıklamada İstanbul Valisine ulaşamadıklarını aktardı. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul valisine ulaşamıyoruz. Ne telefonlarımızı açıyor, ne dönüş yapıyor. Bu esnada polis ablukası daha da daralarak parti binamızın bahçesine kadar ilerledi. Bu durum sürekli gerginlik ve sürtüşmelere yol açıyor. Üstelik partimizin bulunduğu sitede yaşayan yaklaşık 3 bin insanın da kendi konutlarına erişmeleri de engelleniyor.

Dün geceden beri sürekli gerilime yol açan bu ablukanın kimseye bir faydası yok. Türkiye'nin birinci partisinin etrafını çevirmenin, parti üyelerimizin kendi parti binasına girmesini engellemenin hiçbir izahı yok. Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir. Eninde sonunda yenilmeye mahkum bu zorbalık son bulmalıdır.