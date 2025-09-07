Sıcak saatler... Çevik kuvvet polisleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde! İstanbul Valiliği’nden dikkat çeken ‘yasak’ kararı geldi!

CHP yönetimi İstanbul milletvekilleri ve PM üyelerinin de yarın İstanbul il binasında olmaları için talimat yolladı. Öte yandan İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de tüm eylem, yürüyüş, miting ve benzeri etkinliklerin 10 Eylül saat 23.59’a kadar yasaklandığını duyurdu. Yasak kapsamında pankart asma, stant kurma ve imza kampanyaları da yer alıyor.

Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önüne yüzlerce çevik kuvvet polisinin gönderildiği öğrenildi.

Gürsel Tekin ve eski il başkanlarının binaya girmesinin engellenmesi için Gençlik Kolları ve partililerin insan zinciri oluşturacağı ifade edilmişti. Milletvekilleri ve PM üyelerinin bir gerginlik yaşanmaması için azami gayret göstermesi de istendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve arkadaşları da binadan ayrılmayacak.

Tekin’in CHP İstanbul il binasına gidişine aralarında Cemal Canpolat ve Berhan Şimşek’in de bulunduğu eski il başkanları eşlik etmesi bekleniyor.

Tekin ile birlikte CHP İstanbul il yönetimine kayyum olarak atanan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz görevlerinden geri çekilmişti.

ÇEVİK KUVVET POLİSLERİ CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE

Kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin’in yarın CHP il başkanlığına gideceğini açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına yüzlerce çevik kuvvet polisinin sevk edildiği belirtildi. Sözcü TV muhabiri Fırat Fıstık’ın sosyal medya hesabından ‘CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne yüzlerce çevik kuvvet polisi yığılmış durumda” ifadelerini kullanarak o anlara ilişkin görüntüler paylaştı.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN DİKKAT ÇEKEN ‘YASAK’ KARARI

Öte yandan Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de her türlü eylem, yürüyüş, basın açıklaması İstanbul Valiliği kararıyla 3 günlüğüne yasaklandı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği, 07.09.2025 Pazar günü saat 20.00'dan 10.09.2025 günü saat 23.59’a kadar yasaklanmıştır.”

VALİ GÜL: “HUKUKEN CEZAİ YAPTIRIM DOĞURACAKTIR”

İstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin ara kararı ile CHP'nin İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verildiğini hatırlattı.

Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul'un, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulunun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesinin hukuken cezai yaptırım doğuracağını belirten Gül, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır. İstanbul'umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır