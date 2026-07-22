HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gürsel Tekin'in iddiası sunucuyu bile şaşırttı: "Allah Allah çok enteresan gerçekten"

Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında, Özgür Özel'in yeni partisine katılacak milletvekillerinin çoğunun 3-4 ay sonra geri dönmek zorunda kalabileceğini savundu. Sunucu ise bu duruma şaşırarak, "Mesela ne olur da dönerler? O zaman niye gidiyorlar. 3 ay sonra ne olacak da dönecekler? Allah Allah çok enteresan gerçekten" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin'in iddiası sunucuyu bile şaşırttı: "Allah Allah çok enteresan gerçekten"
Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası beklenen oldu ve Özgür Özel yeni partiyi kuracaklarını duyurdu. Yeni parti ile ilgili çalışmalar devam ederken, bu durumun CHP'ye nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu.

Yaklaşık 80 ila 100 arasında milletvekilinin CHP'den istifa ederek Özel'in yeni partisine geçeceği iddia edildi. Böyle bir senaryoda ciddi bir yara alacak olan CHP Meclis'teki gücünü kaybedebilir.

Gürsel Tekin in iddiası sunucuyu bile şaşırttı: "Allah Allah çok enteresan gerçekten" 1

GÜRSEL TEKİN'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Konuya ilişkin birçok senaryo değerlendirilirken, Gürsel Tekin yeni partiye geçecek milletvekillerinin çoğunun CHP'ye geri dönmek zorunda kalabileceğini savundu.

Gürsel Tekin in iddiası sunucuyu bile şaşırttı: "Allah Allah çok enteresan gerçekten" 2

"3-4 AY SONRA GİDEN MİLLETVEKİLLERİNİN YARISI BABA OCAĞINA GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALIR"

Habertürk ekranlarında konuşan Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi küllerinden doğan bir siyasi partidir. Tarihe dipnot düşüyorum. 3-4 ay sonra giden milletvekillerinin yarısı baba ocağına geri dönmek zorunda kalır. Unutmayın bunu. Gelirler. Çünkü burası korunaklı bir ocaktır. Burası Atatürk'ün bize bırakmış olduğu bir mirastır. O konuda hiçbir tereddüdüm yok" dedi.

Gürsel Tekin in iddiası sunucuyu bile şaşırttı: "Allah Allah çok enteresan gerçekten" 3

SUNUCU ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ: "ALLAH ALLAH ÇOK ENTERESAN GERÇEKTEN"

Sunucu ise Tekin'in bu sözlerine büyük bir şaşkınlıkla yanıt verdi. Sunucu Tekin konuştuğu sırada, "Neye dayanarak söylüyorsunuz? Baya ciddi bir iddia. Mesela ne olur da dönerler? O zaman niye gidiyorlar. 3 ay sonra ne olacak da dönecekler? Allah Allah çok enteresan gerçekten" şeklinde ifadeler kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google, 3'ünü birden duyurdu! Biri herkese açık olmayacakGoogle, 3'ünü birden duyurdu! Biri herkese açık olmayacak
Gebelikte seyahat edecek anne adaylarına önemli uyarıGebelikte seyahat edecek anne adaylarına önemli uyarı

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Gürsel Tekin Özgür Özel CHP Yeni Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme! "Hem babam hem de ben Gülistan'la ilişki yaşadık"

Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme! "Hem babam hem de ben Gülistan'la ilişki yaşadık"

Özel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru

Özel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Berfu Yenenler'den üzen haber

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Berfu Yenenler'den üzen haber

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu

300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.