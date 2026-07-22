Gürsel Tekin'in iddiası sunucuyu bile şaşırttı: "Allah Allah çok enteresan gerçekten"

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası beklenen oldu ve Özgür Özel yeni partiyi kuracaklarını duyurdu. Yeni parti ile ilgili çalışmalar devam ederken, bu durumun CHP'ye nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu.

Yaklaşık 80 ila 100 arasında milletvekilinin CHP'den istifa ederek Özel'in yeni partisine geçeceği iddia edildi. Böyle bir senaryoda ciddi bir yara alacak olan CHP Meclis'teki gücünü kaybedebilir.

GÜRSEL TEKİN'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Konuya ilişkin birçok senaryo değerlendirilirken, Gürsel Tekin yeni partiye geçecek milletvekillerinin çoğunun CHP'ye geri dönmek zorunda kalabileceğini savundu.

"3-4 AY SONRA GİDEN MİLLETVEKİLLERİNİN YARISI BABA OCAĞINA GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALIR"

Habertürk ekranlarında konuşan Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi küllerinden doğan bir siyasi partidir. Tarihe dipnot düşüyorum. 3-4 ay sonra giden milletvekillerinin yarısı baba ocağına geri dönmek zorunda kalır. Unutmayın bunu. Gelirler. Çünkü burası korunaklı bir ocaktır. Burası Atatürk'ün bize bırakmış olduğu bir mirastır. O konuda hiçbir tereddüdüm yok" dedi.

SUNUCU ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ: "ALLAH ALLAH ÇOK ENTERESAN GERÇEKTEN"

Sunucu ise Tekin'in bu sözlerine büyük bir şaşkınlıkla yanıt verdi. Sunucu Tekin konuştuğu sırada, "Neye dayanarak söylüyorsunuz? Baya ciddi bir iddia. Mesela ne olur da dönerler? O zaman niye gidiyorlar. 3 ay sonra ne olacak da dönecekler? Allah Allah çok enteresan gerçekten" şeklinde ifadeler kullandı.