HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gürsel Tekin'in odasına tuvaletini yapıp kapısına sürmüşler... CHP binasında iğrenç saldırı!

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giren saldırgan bir grup, Gürsel Tekin'in odasına tuvaletini yaptı. İğrenç olayı gerçekleştiren saldırganlar bununla da yetinmeyip, Tekin'in odasının kapısına sürdü. Gördüğü manzara karşısında şoka giren Tekin, suç duyurusunda bulunduklarını belirterek "Kabul edilemez bir manzarayla karşılaştık. Artık asla tolere etmeyeceğiz" dedi.

Gürsel Tekin'in odasına tuvaletini yapıp kapısına sürmüşler... CHP binasında iğrenç saldırı!
Devrim Karadağ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'in bulunduğu binada iğrenç bir olay gerçekleşti. TGRT Haber'in özel haberine göre;binaya giren saldırgan bir grup makam odalarına tuvaletlerini yaptı.

Gürsel Tekin in odasına tuvaletini yapıp kapısına sürmüşler... CHP binasında iğrenç saldırı! 1

GÜRSEL TEKİN: "BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Gürsel Tekin, "Daha önce de olumsuzluklar oldu ama kol kırılır yen içinde kalır dedik. Bardağı taşıran çok çirkin meseleler olunca karar aldık ve şikayetçi olduk. Faillerin kim olduğunu biz de merak ediyoruz, hep birlikte göreceğiz" dedi.

Gürsel Tekin in odasına tuvaletini yapıp kapısına sürmüşler... CHP binasında iğrenç saldırı! 2

"KABUL EDİLEMEZ BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIK"

Bir bilgisayarın da çalınmaya çalışıldığını belirten Tekin, "Çalamadılar ama ismi biliyoruz. Çarşamba sabahı kabul edilemez bir manzarayla karşılaştık. Artık asla tolere etmeyeceğiz. Savcılık bunların kim olduğunu da bulacak, takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

Gürsel Tekin in odasına tuvaletini yapıp kapısına sürmüşler... CHP binasında iğrenç saldırı! 3

"BAŞKANIMIZIN KAPISINA KADAR SÜRMÜŞLER"

Zeki Şen ise "Saldırı değil taciz desek daha doğru olur, çok sık oluyor bu durumlar. Haddi aşan sataşmalar oluyor, binanın çok yerinde olduğu gibi özel alanlarımızda da bu çirkinliği görüyoruz. Her yere tuvaletlerini yapmışlar, başkanımızın kapısına da sürmüşler" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin in odasına tuvaletini yapıp kapısına sürmüşler... CHP binasında iğrenç saldırı! 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
8. İstanbul Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı8. İstanbul Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı
Dün eşini ve iki kızını katletti! Caniyle ilgili yeni 'deprem' detayıDün eşini ve iki kızını katletti! Caniyle ilgili yeni 'deprem' detayı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Gürsel Tekin CHP tuvalet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.