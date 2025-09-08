HABER

Gürsel Tekin polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığına girdi! Vekiller makam odasına barikat kurdu

Bugün İstanbul'da hareketli dakikalar yaşanıyor. CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, polis eşliğinde il başkanlığı binasına giriş yaptı. Tekin'in binaya girmesinin ardından CHP'li milletvekilleri ise makam odasının önüne barikat kurdu. İşte o görüntüler...

Melih Kadir Yılmaz

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün polis eşliğinde il başkanlığı binasının önüne geldi.

Bina önünde açıklama yapan Tekin kendilerinin kayyum olmadığını aktardı ve "Kayyum, Esenyurt'ta, Şişli'de" dedi.

"PARTİ İÇERİSİNDE HİÇBİR ARKADAŞIMIZI AYRIŞTIRMADIK"

Tekin açıklamalarının devamında kendisine tepki gösterenlerin CHP'li olmadığını söyledi ve "Ne gariptir altı gündür sesimiz çıkmamasına rağmen baba ocağına giderken el ele gidelim. Bizi engelleyemezler. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık.

"PROTESTO EDENLERİN BİRİ BİLE CHP'Lİ DEĞİL"

Arkadaşlarımızın bu kudretini Esenyurt'ta ve Şişli'de görmek isterdim. İl Başkanlığı bizim baba ocağımız. 6-7 gün önce de girebilirdik. Arkadaşlarımzla temas içindeyiz. Şerefim üzerine yemin ederim ki burada protesto edenlerin biri bile CHP'li değil" şeklinde konuştu.

SU ŞİŞESİ FIRLATTILAR

Öte yandan Tekin açıklama yaptığı sırada kendisine su şişesi fırlattı. Su şişesi isabet eden Tekin ise, "Hiç sorun değil. İsterlerse kurşun atsınlar" dedi.

GÜRSEL TEKİN POLİS EŞLİĞİNDE İL BİNASINA GİRİŞ YAPTI

Açıklamasının ardından aracına geri dönen Tekin, burada biraz bekledikten sonra aracından çıktı ve polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş yaptı.

CHP'Lİ VEKİLLER MAKAM ODASININ ÖNÜNE BARİKAT KURDU

Tekin'in binaya girmesiyle birlikte CHP milletvekilleri makam odasının önüne barikatlar kurdu. İşte o görüntüler:

