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Gürsu’nun 30 yıllık hayali gerçek oluyor

Gürsu Belediyesi’nin son dönemdeki en heyecan verici projelerinden birisi olan Gürsu Kent Meydanı projesinin önündeki son engel kaldırılıyor.

Gürsu’nun 30 yıllık hayali gerçek oluyor

Gürsu Belediyesi’nin son dönemdeki en heyecan verici projelerinden birisi olan Gürsu Kent Meydanı projesinin önündeki son engel kaldırılıyor. Vatandaşların Eski PTT binasının yıkımı Salı günü vatandaşların da katılımı ile gerçekleştirilecek.

Meydan projesinin önündeki son engel olan binanın yenisini yaptırıp oradaki firmayı yeni binaya taşıma girişimleri ile uzun süren bir sürecin sonuna gelen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yıkım haberi için vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Başkan Işık, "Gürsu’nun geleceğine yer açılıyor, Eski PTT binası kalkıyor, Gürsu’nun yeni meydanı yükseliyor. Bursa’nın en modern ve en yeni meydanlarından biri olacak Gürsu Kent Meydanı için, eski PTT binasını kaldırarak geçmişin hatıralarını saygıyla yad ediyor ve ilçemizin geleceğine hep birlikte yer açıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’nın katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz bu anlamlı ve tarihi ana tanıklık etmek üzere tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

550 hissedar ile görüşülüp kamulaştırma süreçlerinin yürütüldüğü, uzun süren kamulaştırma süreçlerinin ve prosedürlerin aşıldığı meydan projesi için son yıkımın başlaması ile beraber süreç hızlanmış olacak.

Tören, 9 Haziran Salı günü saat 12.00’de Gürsu Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Gürsu’nun 30 yıllık hayali gerçek oluyor 1

Gürsu’nun 30 yıllık hayali gerçek oluyor 2

Gürsu’nun 30 yıllık hayali gerçek oluyor 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gürsu
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