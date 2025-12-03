Gürsu’nun gülen yüzü Mesut, yemek dağıtımda

Gürsu Belediyesi’nin sevilen yüzü Mesut, Dünya Engelliler Günü’nde bu kez de yemek dağıtımına çıktı. Kendilerine Mesut’un yemek getirdiğini gören ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü.

Dünya Engelliler Günü’nde, Gürsu’nun en güzel, en tatlı simalarından Mesut, Gürsu Belediyesi’nin düzenli olarak yaptığı yemek dağıtım işinin başına geçti. Yemekleri paketledi, gün boyu ihtiyaç sahiplerine iletti, dağıtımını yaptı. Mesut’u karşılarında gören vatandaşlar hem mutlu oldular, hem de çok duygulandı.



Kaynak: İHA