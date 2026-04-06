Gürültü kavgasında karı-kocaya kurşun yağdırdı! "Her küfrün bedeli olacak"

Korkunç olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Vatan Caddesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gürültü yüzünden daha önce aralarında husumet bulunan komuşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbedede M.O.’nun tabanca ile ateş açması sonucu T.A. ve eşi C.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı.

PES DEDİRTEN SAVUNMA: "BEDELİ OLACAK"

Olayla ilgili M.O., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O., "Edilen her küfrün bedeli olacaktır. Sürekli gürültü yapıyorlardı. Daha önce de karakolluk olduk. Saldırıp yaraladılar. Yine olay çıkartıp eşime ve çocuğuma küfür edince kavga sırasında kendimi korumak için ateş ettim" ifadesini kullandı. Şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır