HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gürültü kavgasında karı-kocaya kurşun yağdırdı! "Her küfrün bedeli olacak"

İçerik devam ediyor

Samsun'da bir şahıs gürültü yüzünden daha önceden aralarında husumet bulunan komşusuyla kavga etti. Kavgada silahına sarılan şahıs, karı ve kocayı vurdu. Gözaltına alınan şahıs ekiplerce sevk edilirken, "Edilen her küfrün bedeli olacak. Kavgada kendimi korumak için ateş ettim" dedi.

Korkunç olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Vatan Caddesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gürültü yüzünden daha önce aralarında husumet bulunan komuşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbedede M.O.’nun tabanca ile ateş açması sonucu T.A. ve eşi C.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı.

PES DEDİRTEN SAVUNMA: "BEDELİ OLACAK"

Olayla ilgili M.O., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O., "Edilen her küfrün bedeli olacaktır. Sürekli gürültü yapıyorlardı. Daha önce de karakolluk olduk. Saldırıp yaraladılar. Yine olay çıkartıp eşime ve çocuğuma küfür edince kavga sırasında kendimi korumak için ateş ettim" ifadesini kullandı. Şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski DGM binalarının tahliyesi sırasında gerginlik! AK Partili İnan'dan açıklama: "Vatandaşımızın gönlü ferah olsun"Eski DGM binalarının tahliyesi sırasında gerginlik! AK Partili İnan'dan açıklama: "Vatandaşımızın gönlü ferah olsun"
Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarKabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

MHP'nin İstanbul il ve ilçe teşkilatları feshedildi!

MHP'nin İstanbul il ve ilçe teşkilatları feshedildi!

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.