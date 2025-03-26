Guterres, Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

BM Sözcülük Ofisi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Karadeniz'de seyrüsefer serbestisi ve sivil gemiler ile liman altyapısının korunmasına ilişkin anlaşma sağlanmasının küresel gıda güvenliği ve tedarik zincirlerine kilit önemde katkı sağlayacağını belirten Guterres, Suudi Arabistan'da ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Guterres, BM'nin uzun süredir bu konuya ilişkin çalışmalar yürüttüğünü, 7 Şubat 2024'te konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye mektup göndererek Karadeniz'de güvenli ve serbest seyrüsefer için öneri sunduğunu anımsattı.

BM'nin Rus gıda ve gübre ürünlerinin küresel pazarlara ulaşımına ilişkin varılan mutabakat zaptına da yakın bir şekilde angaje olmaya devam ettiğini belirten Guterres, barışa yönelik tüm çabaları desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Guterres, söz konusu çabaların kalıcı ve kapsamlı barışa yol açmasını umduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır