Güvem eriği nasıl, nerede yetişir? Güvem eriği bakımı nasıl yapılır? Güvem eriği diğer adı, fidanı ve ağacı

Doğal ortamında yetişen birçok farklı meyve türü bulunmaktadır. Bu meyvelerden biri besin değeri yüksek olma özelliği ile dikkat çeken güvem eriğidir. Hem vitamin hem de mineraller açısından zengin bir içeriğe sahip olan güvem eriği, şeker hastalığı, kanser, kalp krizi gibi çok önemli rahatsızlıkların giderilmesinde etkilidir. Bu noktada bu meyvenin ismini ilk kez duyanların aklına “güvem eriği nedir?” sorusu gelebilmektedir.

Güvem eriği nasıl yetişir?

Gülgiller ailesi içerisinde yer alan, dikenli yapısı ile öne çıkan, boyutu küçük olup, tadı ise ekşimsi olan, çeşitli hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan, çiçekleri beyaz renge sahip ağaççık çeşidi, güvem eriği olarak tanımlanmaktadır. Güvem eriği diğer adı çakal eriği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak halk ağzında çoban ya da yaban eriği isimleri ile de anılabilmektedir. Bilimsel ismi ise Prunus spinosa olarak bilinmektedir.

Güvem eriği genellikle küçük ağaç şeklinde gelişen ağaççık türlerinden biridir. Dal kısımları çok sık olmakla birlikte bahar döneminde beyaz çiçekler açar ancak kış mevsiminde yapraklarını dökmektedir. Sonbahar aylarında ise meyveleri olgunlaşmaya başlamaktadır. Güvem eriği yetiştirirken tercih edilen bölgenin ya da ortamın aşırı sıcak olmaması gerekmektedir.

Güvem eriği nerede yetişir?

Güvem eriği sağlık açısından önemli yararlara sahip meyvelerden biri olarak tabir edilmektedir. Bu meyve taze olarak tüketilebileceği gibi meyve suyu, marmelat ya da reçel olarak da yenebilmektedir. Güvem eriği bir diğer ismi ile çakal eriği yaygın olarak ağaçların bol olduğu ormanlık alanlarda yetiştirilmektedir. Ülkemizin de birçok ormanlık alanında güven eriğine rastlamak mümkündür.

Bu meyve saksıda yetiştirilmeye de uygun meyvelerden biridir. Güvem eriği yetiştirirken dikilen bölgenin güneş alan bir yer olması oldukça önemlidir. Ayrıca bulunduğu ortamın çok sıcak olmaması ve denizle bir bağlantısı olmaması da dikkat edilmesi gereken konulardan biridir.

Güvem eriği bakımı nasıl yapılır?

Güvem eriği çekirdek formundan yetiştirilmeye başlandığında daha kısa sürede büyüme gözlemlenir. Bu noktada çekirdekleri kış aylarında ekmek gerekir. Kış aylarında ekildiğinde güvem eriği fidanı ve ağacı ortalama 3-4 sene sonra beyaz renge sahip çiçeklerini açmaya başlamakta ve ardından da meyve vermektedir. Bu meyveyi fidan şeklinde yetiştirecek olanların ortalama 10 ya da 15 günde bir sulaması, doğru bakım açısından oldukça önemlidir.

Sulamanın yanı sıra belirli zamanlarda gübreleme işleminin de yapılması gerekmektedir. Çiçeklerini açtığı zamanlarda potasyum ve fosfor açısından zengin olan gübrenin tercih edilmesi önerilirken, kış mevsiminde ise azot açısından zengin olan gübrenin kullanılması önerilmektedir.