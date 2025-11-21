HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Güven Timi, 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapisle aranan FETÖ üyesini yakaladı

Kayseri’de polis ekipleri, 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan FETÖ üyesini yakaladı. M.B. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Güven Timi, 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapisle aranan FETÖ üyesini yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentte güven ve huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi’nde yaptığı yaya devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri M.B.‘yi (34) durdurdu.

Güven Timi, 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapisle aranan FETÖ üyesini yakaladı 1

FETÖ ÜYESİ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, M.B.’nin ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. İhraç subay M.B. ekipler tarafından gözaltına altına alındı.

M.B. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güney Kore Devlet Başkanı Türkiye’yi ziyaret edecekGüney Kore Devlet Başkanı Türkiye’yi ziyaret edecek
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: "Tarih ve millet affetmeyecek"İYİ Parti lideri Dervişoğlu: "Tarih ve millet affetmeyecek"

Anahtar Kelimeler:
fetö Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

İmralı’ya gidecek heyet için isimler ortaya çıktı

İmralı’ya gidecek heyet için isimler ortaya çıktı

Altay Bayındır, Süper Lig devine transfer oluyor!

Altay Bayındır, Süper Lig devine transfer oluyor!

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Yarın başlayacak! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak

Yarın başlayacak! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.