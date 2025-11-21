Güven Timi, 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapisle aranan FETÖ üyesini yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentte güven ve huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi’nde yaptığı yaya devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri M.B.‘yi (34) durdurdu.

FETÖ ÜYESİ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, M.B.’nin ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. İhraç subay M.B. ekipler tarafından gözaltına altına alındı.

M.B. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır