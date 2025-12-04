Güvenli ulaşım için Çilimli’de yol çizgileri yenileniyor

Düzce’nin Çilimli ilçesinde ekipler yol güvenliğinin sağlanabilmesi için yol çizgilerini yeniliyor.
Çilimli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri güvenli ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçenin ana arteri olan Düzce Caddesi’nde yol çizgi çalışmalarına başladı. Cadde üzerindeki trafik akışını düzenlemek, sürücü ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla yıpranan çizgileri yeniliyor.
Yetkililer, çalışmalar süresince trafik işaretlerine ve ekiplerin yönlendirmelerine dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum