HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Güvenli ulaşım için Çilimli’de yol çizgileri yenileniyor

Düzce’nin Çilimli ilçesinde ekipler yol güvenliğinin sağlanabilmesi için yol çizgilerini yeniliyor.Çilimli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri güvenli ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenli ulaşım için Çilimli’de yol çizgileri yenileniyor

Düzce’nin Çilimli ilçesinde ekipler yol güvenliğinin sağlanabilmesi için yol çizgilerini yeniliyor.

Çilimli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri güvenli ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenli ulaşım için Çilimli’de yol çizgileri yenileniyor 1

Ekipler, ilçenin ana arteri olan Düzce Caddesi’nde yol çizgi çalışmalarına başladı. Cadde üzerindeki trafik akışını düzenlemek, sürücü ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla yıpranan çizgileri yeniliyor.

Yetkililer, çalışmalar süresince trafik işaretlerine ve ekiplerin yönlendirmelerine dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
18. Bilişim Teknolojileri Zirvesi’ne geri sayım başladı18. Bilişim Teknolojileri Zirvesi’ne geri sayım başladı
Pencereden düşen avukata dakikalarca kalp masajı yapıldıPencereden düşen avukata dakikalarca kalp masajı yapıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.