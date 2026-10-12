Güvercinleri için 3+1 ev kiraladı! Aylık masrafı 10 bin TL

Erzurum'da yaşayan 58 yaşındaki emekli kıdemli başçavuş Ahmet Özkalıpçı, yıllardır hayalini kurduğu güvercin yetiştiriciliği için ev kiraladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 32 yıllık görevinin ardından 2019'da emekliye ayrılan Özkalıpçı, yaklaşık 40 güvercinine özel olarak tuttuğu 3+1 evde bakıyor. Aylık masrafı 10 bin lirayı bulan emekli asker, milyonlarca lira değerindeki kuşlarını satmayı düşünmüyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Gürcükapı semtinde yaşayan Ahmet Özkalıpçı, çocukluk yıllarından bu yana ilgi duyduğu güvercinlere emekliliğinin ardından zaman ayırmaya başladı.

Özkalıpçı, 'Miski' ve 'Gök' olarak adlandırılan Şebap güvercinlerini yetiştirmek için 3+1 sobalı bir ev kiraladı.

Yaklaşık 40 güvercini bulunan emekli asker, yalnızca evin kirası için her ay 3 bin 500 lira ödüyor.

AYLIK MASRAFI 10 BİN LİRAYI BULUYOR

Güvercinlerinin bakımı için hiçbir masraftan kaçınmayan Özkalıpçı, kiraladığı evin elektrik, su, yem ve ısınma giderlerini de karşılıyor.

Kış aylarında soba kullanılan evin toplam aylık maliyeti yaklaşık 10 bin liraya ulaşıyor.

Kuşlarının bakımını üstlendiği evi aynı zamanda arkadaşlarıyla buluşmak için kullanan Özkalıpçı, burada dostlarıyla sohbet ederek vakit geçiriyor.

32 YILLIK ASKERLİK HAYATINDAN SONRA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Güvercinlere duyduğu ilginin çocukluk yıllarına dayandığını anlatan Özkalıpçı, askerlik görevi nedeniyle uzun süre bu merakına zaman ayıramadığını söyledi.

2019 yılında Erzurum'da emekliye ayrıldıktan sonra kentte yaşamaya devam eden Özkalıpçı, güvercin yetiştiriciliğine başlamasının üzerinden 7 yıl geçtiğini belirtti.

Emekliliğin kendisine yıllardır istediği uğraşa yönelme fırsatı sunduğunu ifade eden Özkalıpçı, şunları söyledi:

"32 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yaptım. 2019 yılında en son görev yerim Erzurum'du. Erzurum'da emekli oldum sonra da burada yaşamaya devam etti. Benim küçüklükten, gençlikten itibaren bu kuşlara karşı bir ilgim, merakım vardı. Ama çalışma şartlarımızdan dolayı ilgilenemedik, zaman ayıramadık. Emekli olduktan sonra emeklilik bize bunlara zaman ayırma fırsatı verdi. O gün, bu gündür işte 7 yıldır da bu kuşlarla uğraşıyoruz."

MİLYONLUK GÜVERCİNLERİNE FİYAT BİÇEMİYOR

Özkalıpçı'nın yetiştirdiği Şebap güvercinlerinin toplam değerinin milyonlarca lirayı bulduğu belirtiliyor. Ancak emekli asker için kuşlarının maddi değerinden çok, bu uğraş sayesinde kurduğu dostluklar önem taşıyor.

Güvercinleri sayesinde yeni arkadaşlıklar edindiğini anlatan Özkalıpçı, kuşlarına fiyat biçemediğini dile getirdi.

"BİR BARDAK ÇAY EŞLİĞİNDEKİ MUHABBET DAHA DEĞERLİ"

Kiraladığı evin yalnızca güvercinlerini beslediği bir yer olmadığını belirten Özkalıpçı, burada arkadaşlarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Emekli asker, güvercinlerine ayırdığı bütçeden rahatsızlık duymadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"3+1 sobalı bir evimiz var. Orayı arkadaşlarla beraber oturacak şekle getirdik. Burada zaman zaman oturuyoruz, sohbet ediyoruz arkadaşlarla vakit geçiriyoruz. Evin kirasını ödüyoruz, elektrik masrafı, su masrafı ve diğer masraflarını karşılıyoruz. Kışın sobamız yanıyor, odun kömür masrafı oluyor. Ama bunlar bize hiç dokunmuyor, bize zevk veriyor. Evin kirası 3 bin 500 lira. Buranın kışın elektriği, suyu, sobasıyla bana 10 bin liraya mal oluyor. 40'a yakın kuşum var. Şebap güvercin diyoruz bunlara. Bendekiler 'Miski' ve 'Gök' diye tabir ettiğimiz kuşlar. Ben kuşlarıma fiyat biçemiyorum, şöyle biçemiyorum. Bu kuşların bana kazandırmış olduğu arkadaşlıklar, dostluklar benim için daha önemli. Burada oturup birkaç arkadaşla beraber bir bardak çay eşliğinde yaptığımız muhabbet bana çok daha büyük zevk veriyor."

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır