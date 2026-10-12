MHP'li milletvekilinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün meydana gelen kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde,kamyonet ile otomobilin çarpışma anı ve çevredeki vatandaşların yardıma gelmesi yer alıyor.
Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da aralarında olduğu 7 kişi yaralanmış, kamyonette bulunan Samet Özdemir hayatını kaybetmişti.
Sürücüler gözaltına alınmıştı.
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