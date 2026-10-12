MHP'li milletvekilinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün meydana gelen kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde,kamyonet ile otomobilin çarpışma anı ve çevredeki vatandaşların yardıma gelmesi yer alıyor.

MHP'Lİ MİLLETVEKİLİ YARALANMIŞTI

Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da aralarında olduğu 7 kişi yaralanmış, kamyonette bulunan Samet Özdemir hayatını kaybetmişti.

Sürücüler gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır