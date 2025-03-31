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Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Ramazan Bayramında oraya akın ettiler! "Hem ziyaret hem ticaret yapıyoruz"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
31.03.2025 16:41
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Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Galata Köprüsü, olta balıkçılarının akınına uğradı. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, oltalarını denize bırakıp bayramın tadını çıkardı.

Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Ramazan Bayramında oraya akın ettiler! "Hem ziyaret hem ticaret yapıyoruz"

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen olta balıkçıları Galata Köprüsü'ne akın etti. Oltalarını ve kovalarını alarak köprüye gelen balıkçılar, Boğaz'ın serin sularına yemlerini bıraktı.

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Köprü üzerinde yoğunluk oluşturan balıkçılar, hem balık tutmanın keyfini yaşadı hem de sıcak havanın tadını çıkardı. Gün boyu süren balık avında kimi balıkçılar kovalarını doldururken, bazıları da Boğaz manzarası eşliğinde sohbet etmeyi tercih etti.

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"HEM ZİYARET HEM TİCARET YAPIYORUZ"

Bayramın ikinci günü güzel havayı değerlendirdiklerini söyleyen Yunus Kartal, "Emekliyim buraya gelip balık tutup satıyorum. Hem ziyaret hem ticaret yapıyoruz. Bu güzel havayı değerlendiriyoruz. Kafa dinlemeye geldik. Her sene gelirim. Balık olarak izmarit, istavrit ve sardalya var. Ben de izmarit ve sardalya tuttum. Allah bereket versin" dedi.

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"EĞLENMEYE GELDİK"

Tuttuğu balıkları yiyeceğini söyleyen Evliya Sezer, "Buraya eğlenmeye geldik. Buraya hobi olarak hep gelirim. Bugün hava çok güzel. Biraz balık tuttum. Ama poşete koydum balıkları kova getirmedim. Nasip olursa akşam balıkları yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı balık Galata Köprüsü olta
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