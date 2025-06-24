Güzelleşmek isterken kabus yaşadı: Diş hekimi estetik yaptı! Bakanlık harekete geçti

Kocaeli’de yaşayan 42 yaşındaki Hayriye Civil, estetik görünüm amacıyla meme dolgusu yaptırmak istedi. İstanbul Şişli’deki özel bir klinikte işlem yaptıran iki çocuk annesi Civil'in hayatı adeta kabusa döndü. İddiaya göre işlemi bir estetik cerrah değil, diş hekimi yaptı.

Yanlış uygulama sonucu iki göğsünü kaybeden Civil, kliniği ve işlem yapan kişiyi şikâyet etti. Olayın ardından Sağlık Bakanlığı devreye girerek klinik hakkında inceleme başlattı.

Göğüslerini kaybeden genç kadın Sabah'a konuştu.

Estetik operasyon sonrası yaşadıklarını anlatan Civil, "İlk günlerde dolgu yerlerinde kızarıklık başladı. Kliniğe başvurduğumda bunun geçici olduğunu söylediler. Ancak kızarıklık ilerledi, enfeksiyon yayıldı. İşlemi yapan kişinin estetik cerrah değil diş hekimi olduğunu sonradan öğrendim" dedi.

Şikayetlerine rağmen klinikten yanıt alamadığını belirten Civil, hastaneye kaldırılarak uzun süre enfeksiyon tedavisi gördüğünü, sonunda ise göğüslerinin alınmak zorunda kaldığını söyledi. “Canım çok yandı, başkalarının da yanmaması için bu tür kliniklerin denetlenmesini istiyorum” diye konuştu.

Civil’in şikayeti üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçerken, kliniğin faaliyetleri de mercek altına alındı.

İLK BAŞTA KIZARIKLIK OLUŞTU

Talihsiz kadın şu ifadelere yer verdi:

"Estetik görünüm açısından meme dolgusu yaptırmak için Şişli'de bulunan özel bir kliniğe başvurdum her iki memeye de dolgu yaptırdım bir hafta içerisinde dolgu yerinde kızarıklık oluştu tekrardan kliniğe gittim bunun geçici olacağına ve normal bir süreç olduğunu söylediler.

Ben de biraz daha bekledim ama göğsümdeki kızarıklık iyice artmaya başlamıştı, bu süreçte klinik sahibi F. Ö.'yü çok kez aradım ama hep beni oyaladı işletmeye gittiğimde göğsümdeki dolgu maddesinin boşaltılacağını söyleyerek müdahale ettiler.

'SIKARAK BOŞALTMAYA ÇALIŞTILAR'

Dr. T.Ö. ile bana daha önceki işlemi yapan F.Ö. müdahale etti. Bu sırada F.Ö.'nün diş hekimi olduğunu öğrendim. Göğsümdeki dolguyu boşaltmaya çalıştılar canımın çok yandığını söyleyerek işlemi bıraktırdım çünkü dolguyu sıkarak boşaltmaya çalıştılar iğne yardımıyla, enfeksiyonu iyice artmıştı.

Bu süreçte farklı doktorlara başvurarak hastaneye yatmam gerektiğini antibiyotik tedavisi almam gerektiğini söylediler, bir hafta boyunca hastanede yattım enfeksiyonum düşük bir seviyeye ulaşınca taburcu oldum. Sonrasında göğsümdeki kızarıklık ve enfeksiyon tekrardan nüksetti. Gitmediğim hastane kalmadı sonuç olarak göğüslerimin alınması gerektiğini söylediler.

'DEFALARCA MESAJLAR ATTIM, CEVAP VERMEDİLER'

Ben bu durumu yaşarken defalarca kliniğe mesajlar attım fakat cevap vermediler beni bu durumun içerisinde çaresizce bıraktılar. Gerekli yerlere şikayetlerimi yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Çok üzgünüm bu tarz işletmelerin denetlenmesini istiyorum.

Ben bunları yaşarken bu işletmenin aktif bir çalışma içerisinde olmasını istemiyorum. Bu klinikte çok fazla estetik mağduru var ilgili kişilerin duruma el atmasını rica ediyorum benim canım yandı başkalarının yanmasın."