HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Haber alamayan avukatı ekipleri aradı! Profesör evinde ölü bulundu

Şişli'deki evinde yalnız yaşayan Prof. Dr. Tahire Başerer'den (80) haber alamayan avukatı durumu ekiplere bildirdi. Ekipler Başerer'in cansız bedenini buldu. Başerer’in kesin ölüm nedeni henüz bilinmezken, cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Haber alamayan avukatı ekipleri aradı! Profesör evinde ölü bulundu
Melih Kadir Yılmaz

Olay, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahire Başerer’e ulaşamayan avukatı, Başerer’in yaşadığı dairesine gitti.

Haber alamayan avukatı ekipleri aradı! Profesör evinde ölü bulundu 1

AVUKATI HABER ALAMAYINCA EKİPLERİ ARADI

Avukat, daire kapısını açan olmayınca itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı açan ekipler, Tahire Başerer’in hareketsiz yattığını gördü.

Haber alamayan avukatı ekipleri aradı! Profesör evinde ölü bulundu 2

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Başerer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Başerer’in kesin ölüm nedeni henüz bilinmezken, cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddiaBoğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia
Gıda satışı yapan 254 işyeri denetlendiGıda satışı yapan 254 işyeri denetlendi

Anahtar Kelimeler:
Profesör Şişli Nişantaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Yer: Taksim! Trans bireyler bir kişiyi darbetti: "Ortaya al ortaya"

Yer: Taksim! Trans bireyler bir kişiyi darbetti: "Ortaya al ortaya"

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.