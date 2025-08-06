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Habercilere yapay zekâ destekli medya eğitimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yapay Zekâ Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" başladı.

Habercilere yapay zekâ destekli medya eğitimi

Atatürk Üniversitesi Uygulama Oteli’nde devam eden eğitime Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece ve basın menupları katıldı. Yapay zekânın habercilikteki önemine değinen Küçükece, teknolojinin doğru ve etik kullanımıyla medyanın daha etkili, hızlı ve güvenilir hale geleceğini vurgulayarak, "Medya mensuplarının dijital dönüşüme uyum sağlaması hem yerel hem de ulusal düzeyde haber kalitesini artıracağına inanıyoruz" dedi.

Bilgisayar Mühendisi Gökhan Su tarafından verilen eğitim iki gün boyunca devam edecek. Katılımcılar, yapay zekânın medya sektörüne getirdiği yenilikler, dijital araçların etkin kullanımı ve geleceğin habercilik vizyonu hakkında kapsamlı bilgiler alacak.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Erzurum yapay zeka haber
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