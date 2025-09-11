Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan operasyon sonrası ilk açıklama

Can Holding'e 11 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Holdingin sahip olduğu başta Show TV, Habertürk, Doğa Koleji olmak üzere 121 kurum TMSF yönetimine geçti. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’dan konuya dair ilk açıklama geldi.

"VELİLERİMİZ HİÇBİR ENDİŞE DUYMASIN"

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık.

Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim.

Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir."