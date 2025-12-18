HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Habertürk Programlar Koordinatörü Kılıç'tan çarpıcı iddialar: "Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi"

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından Habertürk'te yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Habertürk TV Programlar Koordinatörü Ecevit Kılıç, çarpıcı iddialarda bulundu. Kılıç, "Kurulan çirkin ve çürümüş sistemi fark ettiğim anda buna itiraz ettim ve Habertürk İnsan Kaynakları yönetimine bu rezillikleri defalarca bildirdim. Dönemin CEO'su Kenan Tekdağ ile bu konuyu iki kez konuştum, 'Bunlar burada asla olmaz' yanıtını verdi. Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi" dedi.

Habertürk Programlar Koordinatörü Kılıç'tan çarpıcı iddialar: "Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi"

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından birçok olay gün yüzüne çıkmaya başladı. Halen Habertürk TV Programlar Koordinatörü görevini yürüten Ecevit Kılıç, kendisine işten çıkarılacağının söylendiğini belirterek "Yaşananların hassasiyetinden dolayı yıllık izni çıkmayı ben istedim.
TMSF yönetimi de "tamam" dedi. Şu anda da izindeyim" ifadelerini kullandı.
Habertürk Programlar Koordinatörü Kılıç tan çarpıcı iddialar: "Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi" 1

"ÇİRKİN SİSTEMİ FARK ETTİĞİM ANDA İTİRAZ ETTİM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:
"Gazetecilik hiçbir ahlaksızlığın vesilesi olamaz. Hele hele uyuşturucu ve fuhuş gibi ahlaksızlıkların asla. Ancak bu sürecin bizi ilgilendiren kısmı; bunu yapanların, üç kuruşa çalışan emekçileri bu çürümüş çarka dahil etmeye çalışmalarıdır.Aynı şekilde bu ahlaksızlıklara ve baskılara itiraz eden ve dahil olmamaya çalışanların fişlenmeleri, ekrana çıkarılmamaları ve hatta başka bahane ve iftiralarla işten çıkarılmaları bizi ilgilendirir. Kurulan çirkin ve çürümüş sistemi fark ettiğim anda buna itiraz ettim ve Habertürk İnsan Kaynakları yönetimine bu rezillikleri defalarca bildirdim. Ardından dönemin CEO'su Kenan Tekdağ ile bu konuyu iki kez konuştum. İkisinde de "Bunlar burada asla olmaz" yanıtını verdi.

Habertürk Programlar Koordinatörü Kılıç tan çarpıcı iddialar: "Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi" 2

"ZORUNLU İZNE GÖNDERİLDİ"

Üstelik bir süre sonra bu çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi. TMSF yönetiminin gelmesiyle izinlerinden dönen arkadaşlarımız görevlerine devam etti. Ancak bir süre sonra; bir önceki yönetim tarafından gönderilmek istenen editörler herhangi bir sebep gösterilmeden işten çıkarıldı. Genel Yayın Yönetmeni'nin gözaltına alınmasıyla TMSF tarafından atanan Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Sefa "Sizlerin sosyal medyada yazılan çizilenlere karşı tavır almanız gerekir" demesi üzerine ben de "Sizin öncelikli olarak bu çürümüş sisteme son vermeniz gerekir, bu çirkin çarkın içinde ilişkileri somutlaşan isimleri, şikayete konu olan kişileri temizlemeniz lazım" dedim. Ne yazık ki olumlu bir cevap alamadım.

Birkaç gün sonra da işten çıkarılacağım söylendi.Yaşananların hassasiyetinden dolayı yıllık izni çıkmayı ben istedim.
TMSF yönetimi de "tamam" dedi. Şu anda da izindeyim. Durum bundan ibaret."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otobüste kavga: Şoför ve kadın yolcu birbirlerine saldırdıOtobüste kavga: Şoför ve kadın yolcu birbirlerine saldırdı
Kocaeli'de altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladıKocaeli'de altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Habertürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepkiler art arda geldi

Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepkiler art arda geldi

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

'Çok can yakacak' İslam Memiş'ten uyarı! Altından örnek verdi

'Çok can yakacak' İslam Memiş'ten uyarı! Altından örnek verdi

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.