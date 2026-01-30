HABER

Hablemitoğlu davasında tutuklu tek sanıktı! Tahliye kararı

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayeti davasının görüldüğü Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, davada tek tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Devrim Karadağ

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayeti davasının görüldüğü Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi bugün görülen duruşmasında ara kararlarını açıkladı. Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır'ın yurtdışı yasağı koşuluyla tahliyesine karar verdi.

TAHLİYE OLMAYACAK

Bozkır, başka dosyadan tutukluluk hali olduğu için tahliye olamayacak.

Nuri Gökhan Bozkır

Ayrıca mahkeme, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nde süren Hablemitoğlu'nun 14 Aralık 2017'deki Eskişehir konferans görüntüsü ile katledilmeden önce alışveriş yaptığı marketteki kamera kayıtlarına ilişkin soruşturmanın akıbetinin kendilerine bildirilmesine karar verdi.

Mahkeme, diğer sanıkların adli kontrollerinin devamına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Necip Hablemitoğlu
