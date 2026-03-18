Otomobili gören şaştı kaldı! Kağıt gibi büküldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında A.A. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu U.D. yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil tramvay girerek, direğe çarptı.

KAĞIT GİBİ BÜKÜLDÜ

Kazada otomobil kağıt gibi bükülürken, otomobilin motor kısmı tramvay yoluna uçtu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.A.’yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır