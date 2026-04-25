Hac kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hacı adayları, İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara uğurlandı.

Hacı adayları, ibadetlerini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen uğurlama programında dualar okundu, kafile kutsal topraklara doğru yola çıktı.

"ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

Hacı adaylarından Filiz Temiz, uzun yıllardır bu anı beklediklerini belirterek, "Çok heyecanlıyım. Gerçekten hayal gibi. 8 senedir bekliyorduk. Yedeklerden çıktık. Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Karmaşık duygular içerisindeyim. Çocuklarımı Allah'a emanet ediyorum" dedi.

"BU GECE UYUYAMADIK, UYKUSUZ YOLA ÇIKIYORUZ"

İbrahim Temiz ise yaşadığı heyecanı dile getirerek, "Çok heyecanlıyım. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah 39 gün sonra görüşmek dileğiyle. Bu gece uyuyamadık, uykusuz yola çıkıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

