Hac kayıtlarında yoğun ilgi!

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerini başlattı. Vatandaşlar kutsal topraklara gitmek için adeta yarışıyor.

Milyonlarca Müslüman için hayatlarının en önemli ibadetlerinden biri olan hac için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerini resmen başlattı. Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle son yıllarda artan talep, kontenjanların sınırlı olması nedeniyle kura heyecanını da beraberinde getiriyor.

Niğde İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Yusuf İnci, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde bu yıl yaklaşık 90 bin hacı adayına kontenjan ayrılmasının beklendiğini ifade etti. Ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda bu sayının belirlendiği belirtildi. Niğde'den ise bu yıl yaklaşık 300 kişinin kutsal topraklara gitmesi planlanıyor. İl Müftülüğü, hacı adaylarını bilgilendirmek ve kayıt işlemlerinde yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Rize İl Müftülüğü de 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin başladığını duyurdu. Müftülük yetkilileri, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların kayıt işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden “Hac İşlemleri” menüsünde yer alan “Ön Kayıt Kayıt Güncelleme” butonu kullanılarak kolayca gerçekleştirebileceklerini belirtti. Ayrıca, hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 0850 260 13 13 numaralı iletişim merkezinden veya il ve ilçe müftülüklerinden destek alabilecekleri vurgulandı. Hacı adaylarının belirtilen yöntemlerle işlemlerini zamanında tamamlamaları önemle hatırlatıldı.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan yoğunluk ve sistemde yaşanan aksaklıklar göz önünde bulundurularak, Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl e-Devlet altyapısını güçlendirdi. Amaç, vatandaşların daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde kayıt işlemlerini tamamlamalarını sağlamak. Ayrıca, müftülükler de ek personel görevlendirerek, vatandaşlara birebir yardımcı oluyor. Hac ibadetine hazırlık sürecinde, hacı adaylarına yönelik seminerler ve bilgilendirme toplantıları da düzenleniyor. Bu toplantılarda, hac ibadetinin önemi, yapılış şekli, dikkat edilmesi gereken hususlar ve sağlık konularında bilgiler veriliyor.

Hac kayıtları ile ilgili sıkça sorulan sorular arasında, daha önceki yıllarda kayıt yaptıranların durumunun ne olacağı yer alıyor. Daha önceki yıllarda kayıt yaptıran ve kurada ismi çıkmayan vatandaşların, kayıtlarını güncelleyerek yeniden başvuru yapmaları gerekiyor. Kayıt güncelleme işlemi, mevcut bilgilerin kontrol edilmesi ve varsa değişikliklerin yapılması anlamına geliyor. Bu işlem, hacı adaylarının güncel iletişim bilgilerine ve sağlık durumlarına sahip olunmasını sağlıyor. Ayrıca, hac kurasına katılacak olanların, pasaport ve vize işlemleri için gerekli olan belgeleri de hazırlamaları gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına bu konuda da rehberlik ediyor.

2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülükler vatandaşlara her türlü desteği sağlamaya devam ediyor. Kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşların, belirtilen tarihler içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamaları ve gerekli bilgilere ulaşmak için ilgili kurumlarla iletişime geçmeleri önem arz ediyor. Hac ibadeti, Müslümanlar için büyük bir anlam ifade ederken, bu kutsal yolculuğa hazırlık süreci de büyük bir titizlik ve özen gerektiriyor.