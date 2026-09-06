Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı

Kaza, Emek Mahallesi Paşapınarı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan motosikletli ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır