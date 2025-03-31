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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

31.03.2025 16:47
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Kaza, öğle saatlerinde Besni ilçesine bağlı Beşyol köyü yakınlarında meydana geldi. Erkan Erdoğan yönetimindeki 02 FV 018 plakalı hafif ticari araç ile Nusret Yaman idaresindeki 16 ACA 516 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile araçlarda bulunan 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Toplam 10 yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kaza
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