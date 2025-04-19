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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. (69) idaresindeki 03 AR 871 plakalı hafif ticari araç belde girişinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü, D.C’nin (32) kullandığı 42 V 0599 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte biri 2 yaşında bebek olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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